Teknolojik çözümleri ile engeller ortadan kalkıyor

Türk Telekom, teknolojinin sunduğu imkânları, toplumun tüm kademelerinde fırsat eşitliğini sağlamak için seferber ediyor. Türk Telekom'un az gören çocuklar için Engelsiz Yaşama Derneği (EyDer) ile birlikte hayata geçirdiği Günışığı Projesi, 2023-2024 eğitim öğretim yılında az gören çocukların okullarda, akranları ile birlikte aynı sınıflarda eğitim görmesini kolaylaştıran teknolojilere odaklanıyor. Türk Telekom bu kapsamda az gören çocukların sınıf eğitimleri için geliştirdiği yenilikçi çözüm 'TahtApp'i 11 ilde 24 okula daha kurmayı planlıyor.

SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası kapsamında yaptığı açıklamada, "Ar-Ge ekibimiz tarafından geliştirilen TahtApp yazılımı. Az gören çocukların sınıf içinde akranları ile birlikte eğitim hayatlarını sürdürmelerine olanak tanıyan TahtApp'i yeni eğitim öğretim yılında daha fazla okulda kullanıma sunacağız. Bunun yanı sıra okullarda öğrenci ve velilere farkındalık eğitimleri de verilmeye başlanacak. Türk Telekom olarak, üstün teknolojimizle geliştirdiğimiz bu projeler ile engelli vatandaşlarımızın sosyal hayatın içinde daha fazla yer almalarına katkıda bulunmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye'ye değer katmak için sürdürdüğümüz kurumsal sosyal sorumluluk projelerimiz, artan bir motivasyon ve sorumluluk bilinciyle devam edecek" dedi.

AKM'DE KULLANIMA SUNULDU

Hayata geçirdiği kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle teknolojiyi, iyilik ve faydaya dönüştürmeyi hedefleyen Türk Telekom, ana destekçisi olduğu AKM'de kurumsal sosyal sorumluluk projesi 'Sesli Adımlar' uygulamasını kullanıma sundu. Görme ve işitme engellilerin faydalandığı Sesli Adımlar uygulaması; AKM'nin tüm girişlerine, sinema, kütüphane, sergi salonu, restoranlara, kafelere ve Türk Telekom Opera Salonu'na sesli yönlendirme sağlıyor. 'Sesli Adımlar' uygulamasını mobil cihazlarına indiren engelli sanatseverler, AKM'nin kapalı ve açık alanlarında, uygulama eşliğinde erişilebilir bir kültür sanat deneyimi yaşıyor.

AZ GÖRENLER AYNI SINIFTA

TahtApp uygulaması, gelecek eğitim döneminden itibaren projeye dahil edilen 24 yeni okulda kurularak kullanıma açılacak. TahtApp, tahtanın tablete aktarılması ile az gören çocukların engelsiz akranlarıyla bir arada eğitim alabilmesini sağlıyor. Ders takibinde standardizasyon sağlayan TahtApp uygulaması, öğrencilerin dersleri takip etmesine, sorulara daha kolay cevap verebilmesine ve derslere diğer arkadaşları ile aynı tempoda, daha aktif katılımına da imkân tanıyor.

TİMUR SIRT