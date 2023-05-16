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Haberler Yaşam Bir Küçük Gün Işığı'nın 34. bölümünde neler oldu?

Bir Küçük Gün Işığı'nın 34. bölümünde neler oldu?

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen, başrollerini Seray Kaya, Berk Oktay, Esra Dermancıoğlu'nun paylaştığı, Bir Küçük Gün Işığı 34. bölümüyle ekranlara geldi. Sorgulayıcı hikâyesi ve güçlü kadrosu ile Pazartesi akşamının beğenilen yapımlarından oldu.

16.05.2023, 12:55 Güncelleme Tarihi: 16.05.2023, 12:58

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği "Bir Küçük Gün Işığı" dün gecenin en çok konuşulanları arasındaydı.

Bir Küçük Gün Işığı’nın 34. bölümünde neler oldu?

34. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Güneş, evi terk eden Elif'in arkasından gözyaşlarına boğulur. Elif Nişantaşı'ndaki eve gider. Anneanne, ona Elif'i geri döndürebilecek planını anlatır.

Bir Küçük Gün Işığı’nın 34. bölümünde neler oldu?

Fırat'tan istediği ilgi ve tepkiyi göremeyen Sude, hamilelik kartını oynar. Bu haber bomba gibi düşer. Ancak Elif'ten saklar. Dila'nın sonunda sırrını öğrenen Elif, bunu Güneş'i yanına almak için kullanır.

Bir Küçük Gün Işığı’nın 34. bölümünde neler oldu?

Fulya, Alper'in annesi ile tanışır. Tarzı ve ilginçliği ile Eşref Bey'i de geçer. Hem Fulya hem de annesi için kabus bir tanışma olur. Sude, kanama geçirir.

Bir Küçük Gün Işığı’nın 34. bölümünde neler oldu?

Fırat, Güneş'e söz verdiği halde yanlarına gidemez. Fakat tehlike olmadığı anlaşılınca da Sude'yi eve bırakır. Sude son kartını oynar ve Elif'e hamile olduğunu ve Fırat'ın sahip çıkmadığını söyler.

Bir Küçük Gün Işığı’nın 34. bölümünde neler oldu?

Elif, Güneş'i de alıp eve gider. Herkes geri döndüklerini zanneder. Sude'yi de oraya çağıran Elif, Fırat'a çocuğuna ve annesine sahip çıkmasını söyler.

Bir Küçük Gün Işığı’nın 34. bölümünde neler oldu?

Güneş'i de alıp gitmeyi planlarken; Güneş onunla gitmeyip evde Fırat ve anneanne ile kalmak ister. Bu Elif için çok büyük ve beklenmedik darbe olur.

Bir Küçük Gün Işığı’nın 34. bölümünde neler oldu?

Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan etkileyici hikâyesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" her pazartesi atv'de.

Bir Küçük Gün Işığı’nın 34. bölümünde neler oldu?

Başrollerini Seray Kaya, Berk Oktay, Esra Dermancıoğlu, Tuğçe Açıkgöz, Şeyma Korkmaz, Azra Aksu, Güneş Hayat, Yılmaz Bayraktar, Beran Kotan, Gizem Ünsal ve Yiğit Yapıcı'nın paylaştığı dizinin senaryosunu Özgür Evren Heptürk kaleme alırken, yönetmenliğini ise Emre Kabakuşak üstleniyor.

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