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Haberler Yaşam Yılın Tv dizisi ödülü Kardeşlerim'e verildi

Yılın Tv dizisi ödülü Kardeşlerim'e verildi

atv’nin 3 sezondur Cumartesi akşamlarına damgasını vuran, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği NGM imzalı dizisi "Kardeşlerim”e bir ödül de İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden geldi.

16.05.2023, 16:36 Güncelleme Tarihi: 16.05.2023, 16:40

Yılın Tv dizisi ödülü Kardeşlerim’e verildi

İstanbul Üniversitesi İşletme Kulübü tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen, Turkuvaz Medya Grubu'nun Ana Medya Sponsorluğu'nu üstlendiği Mavi Elma Ödülleri sahiplerini buldu.

İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla belirlenen ödül töreninde "Yılın TV Dizisi" ödülü "Kardeşlerim"e verildi. Ödülü almak üzere düzenlenen törene dizinin başrol oyuncularından dizinin Şengül'ü, sevilen oyuncu Fadik Sevin Atasoy katıldı. Atasoy, üniversite öğrencilerine ve onları takip eden tüm izleyicilerine teşekkürlerini iletti. 10bin'den fazla üniversite öğrencisinin katıldığı oylamayla belirlenen kazananlar, ödüllerini geçtiğimiz gün İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde yer alan Prof. Dr. Mehmet Uluç Konferans Salonu'nda aldı.

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