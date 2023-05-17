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Haberler Yaşam Depremzedelerin açacağı davalarda zaman aşımı yok

Depremzedelerin açacağı davalarda zaman aşımı yok

17.5.2023

Gazete

Depremzedelerin açacağı davalarda zaman aşımı yok
DEPREM, sel, heyelan gibi afetlerin ardından yurttaşların hukuki hakları ve sorumlulukları, Yaşar Üniversitesinde düzenlenen Afet Hukuku Sempozyumu'nda tartışıldı. Etkinlikte, afetlerle ilgili önemli konular ele alındı, Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Cumalıoğlu, "Depremde evi zarar gören vatandaşların açacağı davalarda zaman aşımı yoktur. Vatandaşlar, yapı için ödediği bedeli ve zararlarının tazminini zaman aşımına tabi olmadan isteyebilir. Deprem sonrası zorda kaldığı için çok yüksek bedelle kira sözleşmesi yapan kiracılar, mülk sahibine, hukuki yollarla, aşırı yararlanma diğer tabirle 'Gabin' hükümleri uyarınca kira bedelinin indirilmesi için hakkını arayabilir" şeklinde konuştu
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