Üretkenliğin ve detayların sınırlarını zorlayan ekranlar

DELL Technologies'in duyurduğu diğer yeni ürünleriyse Dell UltraSharp 32 6K Monitör (U3224KBA) ve Dell UltraSharp 38 Kavisli USB-C Hub Monitör (U3824DW). Daha yüksek kontrast ve daha derin siyahlar sağlayan IPS Black teknolojisine sahip dünyanın ilk 6K monitörü olarak karşımıza çıkan Dell UltraSharp 32 6K Monitör (U3224KBA), tam bir üretkenlik oyuncusu olarak nitelendiriliyor. Monitör, çarpıcı 6K çözünürlükte olağanüstü ayrıntılar, keskinlik ve renk doğruluğunu, VESA Display HDR 600'ü, dahili 4K HDR web kamerasıyla akıllı iş birliğini ve 140 W'a kadar güç sağlayan Thunderbolt 4 bağlantısını bir araya getiriyor. Dell UltraSharp 32 6K, her pikselin önem arz ettiği grafik tasarımcılar, mühendisler ve veri bilimciler gibi detay odaklı profesyoneller için ideal bir çözüm olarak öne çıkıyor.

CİHAZLAR BAĞLANIYOR

DELL UltraSharp 38 Kavisli USB-C Hub Monitör (U3824DW) ise IPS Black teknolojisine sahip dünyanın ilk 37.5 inç WQHD + monitörü olarak piyasaya sunuluyor. Karmaşık görevleri, yaratıcı çalışmaları ve ayrıntılı analizleri yürütmek için ideal olan bu WQHD + monitörde 90 W'a kadar güç dağıtımı sağlayan geniş bağlantı seçenekleri, kesintisiz ethernet bağlantısı ve diğer birçok haricî cihaza bağlanmak için hızlı erişim bağlantı noktaları sayesinde üretkenlik daha kolay hâle geliyor. Kullanıcılar dâhilî KVM, Picture-by-Picture, Picture- in-Picture özellikleriyle iki bilgisayarı aynı anda birbirine bağlayabiliyor ve bağlı iki bilgisayarı tek bir klavye ve fareyle kontrol edebiliyor. Her iki monitör de renk doğruluğunu korurken zararlı mavi ışık emisyonlarını azaltan ComfortView Plus sayesinde göz konforunun optimize edilmesini sağlıyor.

TİMUR SIRT