Mehmet Kalyoncu’dan 100. yıl bestesi

Kalyon Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, iş insanı kimliğinin yanı sıra piyano çalıyor, beste yapıyor. Onlarca bestesi bulunan Kalyoncu, son olarak Cumhuriyetin 100. yılına ithafen "Yükseliyor Türkiyem" adını verdiği beste yaptı.

Mehmet Kalyoncu, bestesinin ara çalışmasını 19 Mayıs'ta sosyal medyadan "Cumhuriyetimizin 100. Yılı için bestelediğim marşın ara çalışmasını 104 yıl önce bağımsızlık mücadelemizin başladığı bugün de paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Bu ülkenin gençleri olarak vazifemiz bu emanete sahip çıkmak. Çalışmalarımızı 1 ay içerisinde bitireceğiz inşallah" notu ile paylaştı.

Bestede yer alan sözlerin bir kısmı şöyle: "Cumhuriyet, cumhuriyet, cumhuriyet ilelebet/ Cumhuriyet, cumhuriyet bize emanet, bu devlet/ Cumhuriyet, hürriyet, vatan bize emanet/ Korkma diyor yüzyıl önce kurulurken bu devlet/ Korkmadan yürüyoruz birleşip yürüyoruz/ Durdurulmaz hiçbir kimse, yükseliyor Türkiye'm!"