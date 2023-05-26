2023 LGS ne zaman? 2023 MEB LGS sınav tarihi...

MEB LGS sınav tarihi ne zaman? Sınav tarihi belli mi? aramaları sürüyor. 2023 LGS sınavı MEB takvimine göre belli oldu. 3 Nisan tarihinde başlayan LGS başvuruları 13 Nisan tarihinde sona ermişti.Peki, 2023 LGS ne zaman? LGS sınav giriş belgesi ne zaman alınır? İşte merak edilenler...

2023 MEB LGS NE ZAMAN?

Mili Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki mekezi sınav, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilecek." ifadelerine yer verildi.

LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLUR?

Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası 26 Mayıs'ta e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecek.

2023 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkezi sınav sonuçları 26 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

Yayımlanan başvuru kılavuzuna göre, sınavın birinci oturumu Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayacak.



Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.



İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.