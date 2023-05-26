Dijital sanatlar yeni yuvasına kavuştu

YÜKSEK teknoloji ve dijital dönüşüm deneyimini kültür-sanat alanına da aktaran Türk Telekom, Türk Telekom Opera Salonu için geçen yıl gerçekleştirildiği açılış töreniyle tüm dünyadan önde gelen markaların katıldığı Global Eventex Awards Ödül Programı'nda iki uluslararası ödüle layık görüldü. TÜRK Telekom'un, ana destekçisi olduğu ve teknoloji alanındaki bilgi birikimini kültür ve sanat alanına aktardığı AKM, açıldığı ilk günden beri sanatseverlerin yenilikçi teknolojileri deneyimlemelerini sağlıyor.

ALTIN VE BRONZ ÖDÜLLER ALDI

TÜRK Telekom Opera Salonu Açılış Galası, bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Global Eventex Awards Ödül Programı'nda iki ödüle layık görüldü. Türkiye'de ilk defa senfoni orkestrası ve dijital sanatların bir araya geldiği Türk Telekom Opera Salonu'nun Gala Gecesi için özel düzenlenen etkinlik; Global Eventex Awards tarafından 'Kültür Etkinlikleri' kategorisinde altın ödülle ödüllendirdi. Aynı organizasyon 'Görsel İşitsel Kullanım' kategorisinde ise bronz ödülün sahibi oldu.

HER YILIN EN İYİ ETKİNLİKLERİ

TÜRKİYE'DE ilk defa bir senfoni orkestrası performansının dijital sanatla harmanlandığı Türk Telekom Opera Salonu açılış galasında; 80 kişilik orkestra, 40 kişilik koro ve 12 solist tarafından canlı seslendirilen eserlere 1750 metrekarelik salonun tamamını çevreleyen yenilikçi sahne ve ışık tasarımıyla oluşturulan gösteri eşlik etti. Tüm mekanı çepeçevre saran gösteri, izleyicilere ayrıcalıklı bir deneyim yaşattı. GLOBAL Eventex Awards Ödül Programı 2009 yılından bu yana kurumların global alanda etkinlik deneyimleri, yaratıcılıkları ve yenilikleri destekleyerek her yılın en iyi etkinliklerini belirliyor.

TİMUR SIRT