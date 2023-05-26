Emine Erdoğan’dan Afrika günü paylaşımı

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 25 Mayıs Afrika Günü'nü kutladı. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ziyaretlerimiz vesilesiyle, birbirinden zengin kültürler barındıran Afrika'nın bambaşka bir yüzüyle tanıştım. Yüzyıllar boyunca haksızlığa konu olmuş bu kıtada 'öteki'ni değil, yakınlıkları keşfettim. İnsan sevgisinin sınırsızlığına tanık oldum. Tüm zorluklara rağmen yüzlerinden gülümsemenin eksilmediği candan insanlarına, bizi daima kardeşlikle karşıladıkları için şükran borçluyum. Dostluğumuzun baki olmasını diliyor, 25 Mayıs Afrika Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

PAYLAŞIMDA, Erdoğan'ın 2022 yılında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Afrika Evi programında, Afrika ülkelerinin Ankara Büyükelçileri, eşleri ve Afrika Kültür Evi üyeleriyle bir araya geldiği fotoğrafa da yer verildi.