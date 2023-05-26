  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Emine Erdoğan'dan Afrika günü paylaşımı

Emine Erdoğan'dan Afrika günü paylaşımı

26.5.2023

Gazete

Emine Erdoğan’dan Afrika günü paylaşımı

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 25 Mayıs Afrika Günü'nü kutladı. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ziyaretlerimiz vesilesiyle, birbirinden zengin kültürler barındıran Afrika'nın bambaşka bir yüzüyle tanıştım. Yüzyıllar boyunca haksızlığa konu olmuş bu kıtada 'öteki'ni değil, yakınlıkları keşfettim. İnsan sevgisinin sınırsızlığına tanık oldum. Tüm zorluklara rağmen yüzlerinden gülümsemenin eksilmediği candan insanlarına, bizi daima kardeşlikle karşıladıkları için şükran borçluyum. Dostluğumuzun baki olmasını diliyor, 25 Mayıs Afrika Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

PAYLAŞIMDA, Erdoğan'ın 2022 yılında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Afrika Evi programında, Afrika ülkelerinin Ankara Büyükelçileri, eşleri ve Afrika Kültür Evi üyeleriyle bir araya geldiği fotoğrafa da yer verildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA