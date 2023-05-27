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Haberler Yaşam Örgüt öldüğünü duyurdu jandarma canlı yakaladı

Örgüt öldüğünü duyurdu jandarma canlı yakaladı

27.5.2023

Gazete

Örgüt öldüğünü duyurdu jandarma canlı yakaladı
TUNCELİ'DE terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda faaliyet gösteren ve daha sonra ele geçirilen örgütsel dökümanlarda 2018'de 'öldü' diye gösterilen 'Sefkan Ardahan' kod adlı terörist M.A. ismi devlet kayıtlarında çıkmayınca jandarmanın oluşturduğu özel ekiple canlı olarak yakalanarak gözaltına alındı. 2015 yılında terör örgütü PKK'ya katılırken örgüt mensuplarına ismini Muhammed Aşçı olarak kayıt yaptırdığı ortaya çıkan M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, M.A'nın 2017'de İstanbul'da uyuşturucu ticaretinden tutuklanarak cezaevine gönderildiği ve 2020'de de serbest kaldığı öğrenildi.
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