Sandık başından renkli ve ilginç seçim manzaraları

OKULA AT ÜSTÜNDE PAPAĞANIYLA GİTTİ

DENİZLİ'NİN Pamukkale ilçesinde, restoran işletmecisi Mehmet Kıvılcım (33), omuzunda ki papağanı ile at üstünde oy kullanmaya geldi.

Pamukkale Mahallesi'nde restoran işleten ve 'Ağa' adıyla tanınan Mehmet Kıvılcım, oy kullanacağı Şehit Mustafa Uygun İlkokulu'na atı 'Nazlı' ve papağanı 'Sultan' ile geldi.

ATLARLA DÖRT NALA SANDIĞA KOŞTULAR

İZMİR'İN Bornova ilçesinde at eğitmeni Faruk Ceren (47) ile arkadaşı Cihan Saha (24), at üstünde oy kullanmaya geldi. 14 Mayıs'taki seçimlere at üstünde kovboy kıyafeti ile giden Faruk Ceren, geleneği bozmadı.Yaka Şengül Mustafa Karaca İlkokulu'na at üstünde gelen Ceren'e, bu kez arkadaşı Cihan Saha da atı ile eşlik etti. 'Karamel' ile 'Kara inci' isimli atlarının okul bahçesine bağlayan ikili, daha sonra oylarını kullandı.

GELİNLİK VE DAMATLIKLA SANDIĞA GİTTİLER

Muğla'nın Menteşe ilçesinde dünyaevine girecek Ayşegül ve Hamza Demirel çifti, akşam saatlerinde yapılacak düğün öncesi gelinlik ve damatlıkla Emirbeyazıt Mahallesi'ndeki Dumlupınar İlkokulu'na geldi. Çift, kayıtlı oldukları sandıkta oylarını kullandı. Hamza Demirel, mutlu günlerinde vatandaşlık görevini yetiren getirdiklerini söyledi.

HASTANEDEN OY KULLANMAK İÇİN OKSİJEN TÜPÜYLE GELDİ

BODRUM'DA 76 yaşındaki akciğer rahatsızlığı bulunan Emine Topcuoğlu ise ambulansla oy kullanmaya getirilirken, sedye ve oksijen tüpüyle geldiği okulda oyunu kullandı. Bodrum Devlet Hastanesi'nde akciğer rahatsızlığı sebebiyle tedavi gören Emine Topcuoğlu, ambulansla Gümüşlük Mahallesi Kemal Durmaz İlköğretim Okulu'na getirildi. Sedyeyle oy kullanacağı sınıfa getirilen Topcuoğlu, oksijen tüpüyle oy kullanma kabinine girdi. Oyunu kullandıktan sonra da tekrar ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

YÖRESEL KIYAFETLERİYLE SANDIĞA GİTTİLER

AYDIN'DA her seçim olduğu gibi bu seçimde de Yörükler, sandık başına yöresel kıyafetleri olan efe kıyafetiyle gittiler. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde yöresel kıyafetlerle oy kullanan yörükler renkli görüntüler oluşturdu. Germencik ilçesinde Yöresel kıyafetler giyen Şehit Cafer Efe Yörükleri ve Zeybekleri Derneği üyeleri, vatandaşlık görevini yerine getirmek için Hıdırbeyli Mahallesindeki Hıdırbeyli İlkokulunda sandık başına gitti.

OY PUSULASIYLA EVLİLİK TEKLİFİ

ANKARA'DA Mehmet Emin Özbey, kız arkadaşı Gizem Esin'e temsili sandık ve çiftin fotoğrafı bulunan oy pusulasıyla sürpriz evlilik teklifi yaptı. Mehmet Emin Özbey, ikinci tur oylaması için İncesu Şehit Sadettin Demir Anadolu Lisesi'ne gelen kız arkadaşı Gizem Esin'e evlenme teklifi için sürpriz hazırladı. Yanında temsili sandık ve çiftin fotoğrafları bulunan oy pusulası ile "evet" mührü getiren Özbey, okulun kapısında diz çökerek elindeki yüzükle Esin'e evlilik teklifinde bulundu. Esin'in "evet" cevabının ardından Özbey, kız arkadaşının parmağına yüzüğü taktı. Esin de "evet" yazan mührü, Özbey ile fotoğrafının bulunduğu oy pusulasına basarak zarfı sandığa attı.

ÖNCE OY SONRA NİKAH

DÜZCE'DE ise akşam saatlerinde düzenlenecek düğün töreni öncesi gelinlik ve damatlıkla merkeze bağlı Karaca Mahallesi'ndeki 100. Yıl Ortaokulu'na gelen Özge (23) ve İsmail (24) Çoban çifti, kayıtlı oldukları sandıkta oy kullandı.

OY KULLANMAYA KUZUSUYLA GELDİ

İSTANBUL'DA 52 yaşındaki Ümmiye Güzel'in, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy kullanacağı okula getirdiği "Pamuk" isimli kuzusu, ilgi odağı oldu. Sarıyer'de Ayazağa İlkokulu'na evinde beslediği kuzusunu getiren Güzel, oyunu kullanacağı sınıfa "Pamuk" ile girdi. Ümmiye Güzel, annesinin Antalya'dan 10 günlükken gönderdiği kuzuyu iki ay önce sahiplendiğini söyledi.

TÜRK BAYRAĞI TİŞÖRTLÜ KÖPEĞİ İLE DİKKAT ÇEKTİ

AYDIN Efeler'de Sefa Arslan isimli vatandaş, oyunu kullanmaya Türk bayrağı tişörtlü köpeği ile birlikte geldi. Oyunu kullanmak için Efeler'deki Cumhuriyet İlkokulu'na eşi ve kızıyla giden Sefa Arslan, 'Eva' adlı Alman kurdu köpeğini de yanında götürdü. Türk bayrağı tişörtü giydirilen köpek, vatandaşların ilgisini çekerken sahibinin oy kullanma işlemi sırasında kapıda bekledi.

101 YASINDA SANDIGA GİDİP OYUNU KULLANDI

HATAY'IN Erzin ilçesinde Fatma Soyer (101), tekerlekli sandalye ile geldiği okulda Cumhurbaşkanı Seçimi 2'nci tur oylaması için oyunu kullandı. Fatma Soyer, oy kullanmak için tekerlekli sandalye ile Hürriyet Ortaokulu'na geldi. Burada yakınlarının yardımı ile oy kullanan Soyer, "İnşallah hayırlısı olur, vatanımız sağ olsun" dedi.

İzmir'de de 95 yaşındaki Hasibe Hoşafoğlu, yeni kalça ameliyatı olmasına rağmen torunlarının yardımıyla Namık Kemal İlkokulu'na oy vermek için giderek vatandaşlara örnek oldu.

KOLLARI OLMAYAN ENGELLİ, ZARFI SANDIGA AGZIYLA ATTI

ANTALYA'NIN Serik ilçesinde 31 yıl önce iki kolunu kaybeden Bülent Bodur (44), oyunu oğlunun yardımıyla kullanıp, zarfı sandığa ağzı ile attı. Serik ilçesinde 307 sandıkta toplam 101 bin 601 seçmen, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için sandığa gitti. Her iki kolunu da elektrik çarpması nedeniyle kaybeden engelli Bülent Bodur, Şehit Hasan Güçlü Meslek ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi'nde oy kullanmaya eşi, oğlu ve kızı ile geldi. Oğlunun yardımı ile oyunu kullanan engelli vatandaş Bülent Bodur, zarfı sandığa ağzı ile attı.

DEPREMZEDE SEÇMENLER KONTEYNERDE OY VERDİ

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremden etkilenen seçmenler Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasını kendi bölgelerindeki konteyner kentlerde kurulu sandıklarda gerçekleştirdi. YSK tarafından kentlerde seçmenlerin oy kullanabilmesi için bazı kurum bahçeleri, konteyner kent ve çadır kentlere sandıklar kuruldu. Deprem bölgelerinde oy kullanmaya giden vatandaşların yoğunluğu dikkat çekti.

YERLESİK TURİSTLER DE OYLARINI VERDİLER

MUĞLA'NIN ilçelerinde yerleşik yaşayan turistler de oy kullanmak üzere sandığa koştular. Muğla'da 90 yaşın üzerinde yüzlerce vatandaş da yakınları tarafından sandıklara götürüldü. Yerleşik yabancılar Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti. Muğla'nın Bodrum, Fethiye, Seydikemer, Köyceğiz ve Marmaris ilçelerinde yaşayan ve oy kullanma hakkına sahip olan yabancılar sandıklara gitti.

İHSAN KARATAŞ/ OSMAN AKÇA / SEBAHATTİN ALP /ERDOĞAN CANKUŞ