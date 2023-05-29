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Haberler Yaşam Varank, 70 yaşındaki kadını Togg ile getirdi

Varank, 70 yaşındaki kadını Togg ile getirdi

29.5.2023

Gazete

Varank, 70 yaşındaki kadını Togg ile getirdi
SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ilk turda yürüme güçlüğü çektiği için oy kullanamayan 70 yaşındaki Hatice Sevinç'i Türkiye'nin yerli akıllı otomobili Togg ile oy kullanacağı okula getirdi. Bakanı Mustafa Varank, Hürriyet Şehit Bakım Onbaşı Tolga Taştan İlkokulu'nda oyunu kullandı. Oy kullanmanın ardından okul bahçesinde açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türk demokrasi tarihi açısında önemli bir günde tekrar sizlerin huzurundayız. Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için vatandaşlarımız sandığa gidiyor. Bizde biraz önce oyumuzu kullandık. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz" dedi.
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