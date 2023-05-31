Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde oy kullanmayan personele dayak

ANTALYA'DA oy kullanmadığı ve fotoğrafla belgelemediği için dövülen belediye çalışanı şikayetçi oldu. Ova Hizmet Biriminde çalışan Umut Altaca, 28 Mayıs tarihinde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turunda "oy kullanmadığı ve oyun fotoğrafını çekmediği" için belediyede çalışan bir kişi tarafından darbedildiği iddiasıyla Kınık Jandarma Komutanlığına giderek şikayette bulundu.

RAPOR DA ALDI

DARP raporu da alan Altaca, jandarmadaki ifadesinde, "Bugün sabah belediye hizmet biriminde çalışırken çevre sağlık biriminde çalışan İ.B. odama girerek 'Sen adam mısın?' diyerek önce yumruk attı, ardından bana saldırdı. Kendi imkanlarım ile yaralı olarak hastaneye giderek darp raporu aldım. Olaydan önce İ.B. ve yanında bulunan D.A, Y.E, O.A, A.Ö. ve M.A.T, koridorda bulunan kameranın açılarını değiştirerek odama giriş anının görüntülenmesini engellemişlerdir" dedi. Konuyla ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise, "Tasvip etmediğimiz vahim olay, Teftiş Kurulu Başkanlığına incelenmek üzere havale edilmiştir. Olayın tarafları hakkında gerekli işlemler yapılmak üzere sürecin başladığını ve şiddetin her türlüsünü kınadığımızı kamuoyuna duyururuz" dedi.