Ay ve Mars yolunda uzay robotlarına yatırım

UZAY yarışına robotlar da katılıyor. Son dönemde yaşanan gelişmeler insan değil ama robot kolonilerinin Ay veya Mars'ta yaşam deneyimine hazır olacağını gösteriyor. Son olarak Japon teknoloji devi Epson, genel amaçlı uzay robotları geliştiren GITAI Japan Inc.'e ek yatırım yaptı. Yatırımla, iç ve dış uzay istasyonları, dünyanın yörüngesi, Ay ve Mars üzerindeki görevler için çok yönlü uzay robotları geliştirileceğini açıkladı.

İLK YATIRIM 2021'DE YAPILDI

SEİKO Epson Corporation (Epson) ve iştiraki Epson X Investment Corporation, genel amaçlı uzay robotları geliştiren bir girişim şirketi olan GITAI Japan Inc.'e ilk kez 2021 yılında yatırım yapmıştı. Yeni yatırım, EP-GB Investment Limited Ortaklığı aracılığıyla gerçekleştirildi. Tehlikeli işler için robot üretiyor. Japonya kökenli bir girişim olan GITAI, uzayda güvenli ve ekonomik iş gücü sağlamayı hedefliyor. Ay kaynaklarının geliştirilmesi, Mars keşfi ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) ticarileştirilmesi gibi uzay gelişimi hızlanırken, yeni uzay istasyonlarının, Ay ve Mars üslerinin inşası gibi çeşitli uzay çalışmalarında hızlı bir artış bekleniyor. Bu çalışmalar potansiyel olarak tehlike taşırken şu anda astronotlar tarafından gerçekleştiriliyor ve büyük maliyetlerle eğitim veriliyor.

MALİYETİ DÜŞÜRÜYOR

GITAI, astronotların yükünü ve riski önemli ölçüde azaltacak genel amaçlı robotlar geliştiriyor. Aynı zamanda uzay iş gücü ile ilgili taşıma ve eğitimle ilgili genel maliyeti de dramatik bir şekilde düşürmesi planlanıyor. Böylelikle GITAI, uzay keşfini ve geliştirmeyi hem güvenli hem de ekonomik hale getirmeyi amaçlıyor. GITAI, 2021'den bu yana, Ay çalışma robotları ve uzay yürüyüşü robotları geliştirerek ve ISS'deki gösterim modelleri üzerinde başarıyla deneyler yaparak güçlü bir başarı geçmişi oluşturdu. Epson, 'Epson 25 Renewed' kurumsal vizyonunda belirtildiği gibi çevresel etkileri azaltan esnek, yüksek verimli üretim sistemlerini oluşturuyor. GITAI'nin uzay robotu teknolojisi, Epson'un robotik işinde potansiyel uygulamalara sahip rekabetçi bir kurum olduğunu kanıtlıyor. Elde ettiği önemli teknolojik ilerlemeleri dikkate alan Epson, 2021'deki ilk yatırımdan sonra GITAI'ye ek yatırım yapmaya karar verdi. Gelecekte de Epson, özgün teknolojiler, ürün ve hizmetlere dayanarak çeşitli ortaklıklar ve sinerjiler oluşturacak.