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Haberler Yaşam Çift kablosuz bağlantıda rahatsız etmeyin modu

Çift kablosuz bağlantıda rahatsız etmeyin modu

TİMUR SIRT

2.6.2023

Gazete

Çift kablosuz bağlantıda rahatsız etmeyin modu

HAMMERHEAD Pro HyperSpeed, fazladan 24 saat pil ömrü sağlayan Qi uyumlu, hızlı kablosuz şarj kutusuyla birlikte geliyor. Razer Şarj Pedleri ve diğer kablosuz şarj cihazlarıyla uyumlu olan kulaklıkların kutusunda kablolu şarj için C Tipi bağlantı noktası bulunuyor.

RAHATSIZ Etmeyin modu, HyperSpeed'de oyun oynarken Bluetooth bildirimlerini susturur ve kullanıcıların oyunlarına veya işlerine odaklanmalarını sağlıyor. Bluetooth üzerinden bir telefona ve başka bir ses kaynağına bağlandığında, aramaların ve mesajların müzik dinletilerini kesintiye uğratmasını önlemek için mod değiştirilebiliyor.

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