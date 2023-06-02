Evlat nöbetinde 42’nci aile çocuğuna kavuştu

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığını belirterek 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP İl Binası önünde başlattığı oturma eylemi devam ediyor. 996'ncı gününde oturma eylemine katılan Mehmet Akdaş'ın annesi Gülperi ve babası Esat Akdaş, çocuklarının 2015 yılında 20 yaşındayken örgüt tarafından dağa götürüldüğünü söyleyerek, evladına teslim olması çağrısında bulunmuştu. Ailenin çağrısı ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Komutanlığı İkna Süreci Uzmanları'nca (İSU) yapılan müşterek ikna çalışmaları neticesinde Mehmet Akdaş, 31 Mayıs'ta Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

GÖZYAŞI DÖKTÜLER

İşlemleri tamamlan örgüt mensubu Diyarbakır'a getirilerek, annesi ve babasına teslim edildi. Gülperi-Esat Akdaş çifti, gözyaşları içinde oğullarına sarıldı.

İLK SORU: AÇ MISIN?

Baba Esat Akdaş, tek sıkıntılarının evlat hasreti olduğunu, hiçbir sıkıntıları kalmadığını söyledi. Esat Akdaş, "2015 yılından beri 8 yıldır çocuğumu her yerde arıyordum. Devletimiz çok güçlü bir devlet. Getirip bize teslim etti" diye konuştu. Anne Gülperi Akdaş ise evladına "Aç mısın?" diye sordu. "Hayır" cevabını alan anne, oğluna sarıldı.