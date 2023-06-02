Kulağınızdan gürültü sızmasın

Kulaklıklar ve kulak içi kulaklıklar için verilen THX Sertifikasyon Programı; tutarlı frekans tepkisi, düşük bozulma ve olağanüstü gürültü yalıtımına ayrıntılı olarak dikkat eder. Hem endüstri standartlarına hem de kırk yıllık tescilli test yöntemlerine dayanan THX Sertifikasyonu, birinci sınıf ses mühendisleri ile gerçekleştirilen titiz bir süreçtir. Hammerhead Pro HyperSpeed'in bu standarda ulaşmadaki başarısı, onun öncü tasarımının ve özelliklerinin bir sonucudur. Yeni kulak içi kulaklıktaki ses doğruluğunun işaretini görecek olan tüketiciler, kutudan çıkar çıkmaz ürünün kalitesini anlayacaklar.

PLATFORMLAR ARASI BAĞLANTI

Hammerhead Pro HyperSpeed, Razer HyperSpeed Kablosuz Dongle'ın eklenmesiyle gerçek kablosuz sesin sınırlarını genişletiyor. Bu benzersiz özellik, Bluetooth ses özelliklerine sahip olmayan cihazlardaki boşluğu zahmetsizce kapatarak onları sınırsız ses deneyimleri dünyasına ekliyor. Oyuncuların kusursuz 2,4 GHz bağlantının keyfini çıkarmak için tek yapması gereken HyperSpeed Kablosuz dongle'ı PlayStation, Nintendo Switch, Steam Deck veya PC'lerine takmak. Yeni kulaklığın genişletilmiş uyumluluğu rahat, gelişmiş platformlar arası bağlantı için vazgeçilmez bir ürün olma rolünün altını çiziyor. Razer'ın HyperSpeed Kablosuz teknolojisi, Hammerhead Pro HyperSpeed'de de müthiş bir ses performansı sunmaktadır. 2,4 GHz dongle ile oyuncular, 40 ms'den daha düşük, sektör lideri, düşük gecikmeli deneyim elde ediyor. Türk Telekom Playstore'dan indirdiğiniz oyunları keyifle oynuyorsunuz.

AKTİF GÜRÜLTÜ ENGELLEME

Örneğin Oyun Modu, Bluetooth'u kısıtlamaz ve yaklaşık 60 ms'lik bir gecikmeyle güçlü performans sağlar. Bluetooth 5.3 uyumluluğu ile Hammerhead Pro HyperSpeed, çok sayıda cihaz arasında akıcı bağlantı sağlıyor. Hammerhead Pro HyperSpeed, ayarlanabilir hibrit aktif gürültü engelleme, oyunun atmosferine tam olarak dalmak ve oyundaki farkındalığı artırmak için tasarlanıyor. Gelişmiş geri bildirim ve ileri beslemeli mikrofonlar, ses ortamını izleyerek, kullanıcıların odaklanmış oyun oturumları sırasında gürültüyü engelliyor. Dış dünyadan tamamen kopmak istemeyenler ise kulaklığın dış ortam sesini içeriye ne kadar aktarabileceğini uygulama üzerinden kaydırarak ayarlayabiliyor.