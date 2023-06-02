LGS sınavı saat kaçta başlıyor? LGS sınav süresi kaç saat? 2023 MEB LGS sınav giriş bilgisi...

Hayalindeki liseye gitmek için sene boyunca çalışan 1 milyondan fazla öğrenci bu hafta sonu düzenlenecek olan LGS sınavında ter dökecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen sınavda öğrenciler Türkçe, Fen Bilgisi, Matematik, İngilizce, İnkılap ve Din Bilgisi derslerinden sorumlu olacak. Peki LGS sınavı saat kaçta başlayacak kaçta bitecek? Sınav giriş belgesi olacak mı? İşte detaylar...

2023 LGS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı başvuru kılavuzuna göre, sınavın birinci oturumu Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayacak. Saat 10.45'te sona erecek olan oturumun ardından ara verilecek. 45 dakikalık aradan sonra ikinci oturum saat 11.30'da başlayacak. Sınavın son oturumu olan 2. oturum ise saat saat 12.50'de bitecek.

LGS KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

LGS birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika sürecek. LGS ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr/" internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.

SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ LGS SINAVINA GİRECEK ÖĞRENCİLER İÇİN AÇIK TUTULACAK

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, LGS sınavına katılacak adayların Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurularının alınması amacıyla nüfus müdürlüklerinin 4 Haziran Pazar günü 07.30-12.30 saatlerinde açık tutulacağı belirtildi.

Paylaşımda, "Adayların mağdur olmaması için T.C. kimlik kartı bedelini başvurudan önce yatırmaları ve son 6 ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğrafla birlikte sınav merkezi olan nüfus müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir." bilgisi verildi.