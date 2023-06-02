Tüm Apple ürünlerini tek cihazla şarj edin

ANKER, kompakt boyutları ve üstün özelliklere sahip şarj cihazlarıyla fark yaratıyor. Bu cihazların en yenilerden biri olan ve PowerIQ 3.0 teknolojisine sahip Anker 511 Nano 3, 30W Şarj Cihazı, Apple Watch, iPhone serisi, iPad, MacBook Air gibi tüm Apple ve diğer cihazları şarj etmek için kullanılabiliyor. 5W gücündeki standart iPhone şarj cihazlarından 3 kat daha hızlı şarj imkanı sunan cihaz, iPhone'u yalnızca 30 dakikada yüzde 50'ye kadar şarj edebiliyor. Fişi katlanabilir ve Apple orijinal 20W şarj cihazından yüzde 30 daha küçük olan Anker 511 Nano III 30W Şarj Cihazı, Samsung'un Hızlı Şarj teknolojisiyle uyumlu Programlanabilir Güç Kaynağını'da (PPS) destekliyor. Ayrıca cihaz ısısını aktif bir biçimde takip eden Dinamik Sıcaklık Sensörü (ActiveShield) ile birlikte, güç çıkışını bağlı cihazı koruyacak bir şekilde ayarlayan Güç Ayarlayıcı Çip de içermesi sayesinde fayda sağlıyor.

VOLTAJ ÇIKIŞI OTOMATİK

ANKER 737 GaNPrime 120W Şarj Cihazı, akıllı güç dağıtımı algoritması sayesinde şarja takılan cihazların voltaj çıkışını otomatik olarak algılayarak ayarlayabiliyor. Bu sayede cihazlar çok daha hızlı sürede şarj olabiliyor. 16 inç Macbook Pro'nuzu yalnızca 1,5 saatte şarj edebilen bu cihaz, iPhone 14'ü ise orijinal 5W şarj cihazından 3 kata kadar daha hızlı şarj edebiime yeteneğine sahip. Apple, Samsung, HP gibi birçok markanın cihazlarıyla uyumlu şarj cihazı, 2 adet USB-C ve bir adet USB-A toplam 3 bağlantı noktasıyla dizüstü bilgisayarınızı, iPhone ve Apple Watch akıllı saatinizi aynı anda şarj edebilmenize imkan sunuyor. Orijinal Macbook Pro şarj cihazından (96 W) yüzde 39 daha küçük ve AirPods Pro kılıfı kadar kompakt boyuttaki cihaz, bu sayede her yere kolayca taşınabiliyor.