Kardeşlerim 93. bölüm full izle - Kardeşlerim Atv yeni bölüm tek parça - Kardeşlerim son bölüm izle

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor.

Kardeşlerim izleyicileri, dizinin 3 Haziran Cumartesi ekranlara gelen 93. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Kardeşlerim'in 93. bölüm bilgileri...

KARDEŞLERİM 93. BÖLÜM İZLE

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KARDEŞLERİM 93. BÖLÜM KONUSU

"İnsanlık gerçekten çok ilerledi, artık gözükmüyor!"

Ömer, Oğulcan ve Sarp, üstlerine yıkılan suçun şokunu yaşarken, köşeye sıkışan Akif de çocukların suçsuz olduğunu nasıl ispatlayacağını düşünür. Şengül, Orhan'a yeni bulduğu işinde yardımcı olmaya çalışır.

Eren kuzenler ve dostları, ilk kez birlikte sahneye çıkmanın heyecanını yaşarlar.

Yaşadığı duyguları, Doruk'a ifade etmek isteyen Yasmin, hiç beklemediği bir durumun içine çekilirken, Ahmet ve Suzan cephesinde yaşanan gelişmelere iyice öfkelenen Şevval'in yaptığı kararlı hamle, Sarp ve Ömer'i dehşete düşürür.

Kardeşlerim, 3. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!