Sinameki otu ve çayı faydaları nelerdir?

SİNAMEKİ ÇAYI FAYDALARI NELERDİR?

Sinameki otunun faydaları kadar çayı da birçok rahatsızlığa iyi gelmektedir. Hemen sinameki otu faydaları ile aynı olan çayının faydaları da şu şekildedir:

Sinemaki çayı iyi bir idrar söktürücüdür.



Sakinleştirici bir etkisi bulunmaktadır, bu nedenle de iyi bir ağrı kesicidir.



Mide sorunlarına iyi gelmektedir.



İdrar yolu enfeksiyonlarını giderici etkisi bulunmaktadır.



Saç dökülmelerine iyi gelmektedir.



Kas spazmı, eklem ağrıları ve gut hastalıklarının etkilerini rahatlatmaktadır.



Kan temizleyicidir. Aynı zamanda kan akışını da düzenlemektedir.



Ödem attırıcı bir özelliği bulunmaktadır. Vücutta barınan fazla su ve toksinlerin atılmasında etkilidir.



Antioksidan özelliği ile iyi bir bağışıklık sistemi düzenleyicisidir.



Cilde tonik şeklinde uygulanabilmektedir. Böylece cildin daha canlı ve pürüzsüz olmasını sağlar.



Bağırsak kurduna iyi gelip tedavi etmektedir.