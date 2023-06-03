Sinameki otu ve çayı faydaları nelerdir?

SİNAMEKİ NASIL KULLANILIR?
Sinemaki otu kullanımı genellikle çay formatında kullanılmaktadır. Çay dışında otu bal ile karıştırıp macun kıvamına getirerek de kullanmanlar bulunmaktadır. En iyi etkisi çay olarak tüketiminde mevcuttur. Oldukça faydalı bir bitki olmasına karşın aşırı tüketimden kaçınılmalıdır.
KABIZLIK İÇİN SİNAMEKİ NASIL KULLANILIR?
Sinameki kabızlık problemi için etki bir doğal yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Sinameki otunu çay olarak her gün bir bardak şeklinde kullanımı kabızlık problemini aşmanıza yardımcı olacaktır.
SİNAMEKİ OTU NE İŞE YARAR?
Sinameki otu çayı ile ön planda olan doğal bir bitkidir. Başta kabızlık ve ishal problemlerine iyi gelmesi ile bilinmektedir. Fakat tüm vücut sağlığı için önemli faydaları bulunmaktadır. Mide probleminden, baş ağrılarına, cilt problemlerine kadar pek çok faydası bulunmaktadır. Genel sağlık açıdan orantılı bir şekilde kullanılması önerilmektedir.