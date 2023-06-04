LGS soru ve cevapları yayınlandı

Ortaokul 8. sınıfta eğitim gören 1 milyon 246 bin 429 öğrenci için Liselere Geçiş Sistemi (LGS) maratonu sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı, LGS merkezi sınavının sorularını ve cevap anahtarlarını www.meb.gov.tr internet sitesinden yayımladı.

LGS SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ortaokul 8. sınıfta eğitim gören 1 milyon 246 bin 429 öğrenciye yönelik yapılan LGS kapsamındaki merkezi sınavın iki oturumu da tamamlandı. LGS'nin birinci oturumunda, öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soruyu yanıtlamaları için 80 dakika süre tanındı. İki sınav oturumu arasındaki 45 dakikalık zaman diliminde öğrenciler, okul bahçelerine çıkarak ihtiyaçlarını giderdi.



SONUÇLAR 26 HAZİRAN'DA AÇIKLANACAK

Öğrenciler, sınav kitapçıklarını bugün sınava girdikleri okullardan alabilecek. Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Öğrencilerin, alt testlere ait ham puanı, ilgili teste dair doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak. Sınav sonuçları, 26 Haziran'da Bakanlığın internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Sonuçlarının açıklanmasıyla LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci başlatılacak. Sınava girmeyen öğrenciler, yerel yerleştirmeyle liselere yerleştirilecek.