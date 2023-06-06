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Haberler Yaşam Bir Küçük Gün Işığı'ndan ağlatan final!

Bir Küçük Gün Işığı'ndan ağlatan final!

Pazartesi akşamları izleyicileri Atv'ye kilitleyen, ilgiyle takip edilen Bir Küçük Gün Işığı, geçtiğimiz akşam final bölümüyle ekranlara geldi. Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği "Bir Küçük Gün Işığı" dün gecenin en çok konuşulanları arasındaydı. Peki Bir Küçük Gün Işığı'nın final bölümünde neler yaşandı? İşte Bir Küçük Gün Işığı'nın final bölümüne ilişkin detaylar...

06.06.2023, 15:26 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023, 15:27

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen, başrollerini Seray Kaya, Berk Oktay, Esra Dermancıoğlu'nun paylaştığı Bir Küçük Gün Işığı'nın final bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Bir Küçük Gün Işığı’ndan ağlatan final!

36. BÖLÜMDE YANİ FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Dila kliniğe yatar. Ezdiği kadında yoğun bakıma alınır. Elif ve Fırat boşanırlar. Sude bebeğini kaybettiğini Fırat'a söylemez saklar.

Bir Küçük Gün Işığı’ndan ağlatan final!

Onunla köşkte kalmaya devam eder. Fulya ve Alper evlenirler.

Bir Küçük Gün Işığı’ndan ağlatan final!

Eşref sonunda Fulya'nın annesine aşık olduğunu herkese açıklar. Fırat ve Elif düğünde yine romantik anlar yaşarlar ve birbirlerini sevmekten vazgeçmeyeceklerini anlarlar.

Bir Küçük Gün Işığı’ndan ağlatan final!

Ve aşklarını sevgilerini itiraf ederler. Sude çağrılmadığı düğüne gelir.

Bir Küçük Gün Işığı’ndan ağlatan final!

Fırat bir rezalet çıkarmadan onu göndermeyi başarır. Fırat bekleyen Sude sarhoş olur.

Bir Küçük Gün Işığı’ndan ağlatan final!

İçkinin etkisi ile bebeği kaybettiğini söyler ama Fırat'ın kendisini asla sevmeyeceğini anlayınca elindeki silahla onu vurur.

Bir Küçük Gün Işığı’ndan ağlatan final!

Sonra da intihar eder. Elif ve Güneş zorda olsa kendilerine yepyeni bir sayfa açarlar.

Bir Küçük Gün Işığı’ndan ağlatan final!

Elif'in sevgisi ile kendini güvende hisseden Güneş, artık konuşmaya başlamıştır.

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