Emine Erdoğan’dan BM Habitat Kurulu’na mesaj: Ortak evimiz olan dünyanın iyiliği için

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Birleşmiş Milletler Habitat'ın 2'nci Olağan Kurulu'na video mesaj ile katıldı. Emine Erdoğan, "Sürdürülebilir bir geleceği şekillendiren bu buluşmayı ortak evimiz dünyanın iyiliği için son derece anlamlı buluyorum" dedi.

TEŞEKKÜR ETTİ

EMİNE Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Birleşmiş Milletler Habitat'ın 2'nci Olağan Kurulu'na video mesaj ile katıldım. Sürdürülebilir bir geleceği şekillendiren bu buluşmayı ortak evimiz dünyanın iyiliği için son derece anlamlı buluyorum. Katkı sunan tüm çevre dostu gönüllüler liderliğinde ortaya çıkacak sonuçların tabiat ile yakınlaşmamıza, iklim değişikliği ile mücadelenin ivme kazanmasına vesile olacağına inanıyorum. Kenya Devlet Başkanı'nın Eşi Mama Rachel Ruto'ya, dostum Maimunah Sharif'e ve 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün ilan edilmesinde de desteğini esirgemeyen Birleşmiş Milletler Habitat ailesine teşekkür ediyorum."