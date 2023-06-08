Depremzede anne-oğul birlikte ayağa kalktı

Kahramanmaraş merkezli depremlere Adıyaman'daki evlerinde yakalanan Muhammet Hamza Kara (16) ile annesi Fatma Kara (46), enkazdan saatler sonra kurtarıldı. Aileden baba İbrahim Halil Kara ile kızları Müge ise hayata tutunamadı. Vücutlarında ezikler bulunan Fatma Kara ve oğlu Muhammet Hamza, yaklaşık 1 ay Şanlıurfa'da gördükleri tedavinin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

"YENİDEN DOĞMUŞ GİBİ"

ANNENİN kangren olma riski taşıyan sağ kolu ve sol ayağı iyileştirildi. Uzuv kaybı yaşayabileceği belirtilen annesiyle aynı odada tedavi gören Muhammet Hamza Kara ise koltuk değnekleriyle yeniden yürümeye başladı.

Oğluyla birlikte ayağa kalkmanın mutluluğunu yaşayan anne Kara, "Biz bir aileyiz. Bu halimizle bile olsa yaşamaya değer" ifadelerini kullandı. Oğlunun tedavi sürecinin riskli geçtiğini kaydeden Kara, "Doktorlar artık ayağının kesilmeyeceğini bize söylediklerinde çok mutlu oldum. Yani bu mutluluğu 'mutlu oldum' demek de açıklayamıyor. Dünyalar bizim oldu. Oğlum elhamdülillah ayağa kalktı" diye konuştu.

İzmir'deki doktorların, ayağının kesilebileceğini söylediğinde çok üzüldüğünü anlatan Muhammet Hamza Kara ise, "Yakında taburcu olma ihtimalim var. Benim için enkazdan çıkmak, yeniden doğmak gibi bir şey oldu. Yeniden yürümek de gerçekten çok güzel bir his" şeklinde konuştu.