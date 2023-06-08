Kurban Bayramı öncesi sağlığa dikkat

Kurban Bayramı, Müslüman toplumun önemli dini bayramlarından biridir ve toplumun birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu pekiştirir. Ancak, bu bayramda dikkat etmemiz gereken bir diğer önemli konu da çevre hijyeni ve sağlığıdır. Hem kendimizin hem de çevremizin sağlığını korumak için bazı önlemler almalıyız. Bunlar arasında kurban kesimlerini gerçekleştireceğiniz alanda temizlik ve düzen önemlidir. Kesim alanını temizlemek için atıkları hızlı bir şekilde toplayabilecek uygun bir konteyner veya çöp bidonu bulundurmak gerekiyor. Kurbanlık alanlarının mutlaka yerleşim alanlarının dışında ve uygun hijyen koşullarda olması gerekiyor.

HİJYEN ÇOK ÖNEMLİ

Son günlerde kurbanlıklar yerleşim alanlarında saklı gizli bahçelerde beslenmeye başladı. Ben kendi yaşadığım ilçede görüyorum. Sorumsuzca yerleşim alanlarının olduğu bölgede onlarca koyun kuzuyu besleyip hatta kesim bile yapılıyor. Kurban kesimi sırasında hijyen kurallarına uymak büyük önem taşır. Kesim yapan kişinin temiz ellerle çalışması ve uygun hijyenik ekipmanlar kullanması gerekmektedir. Her yıl onlarca insan kesim sırasında hastanelik oluyor. Kurban kesimi sonrasında ortaya çıkan atıkların en az kesim kadar hijyen ve doğru bir şekilde yönetilmesi önemli. Kaçak kesimler de hayvan atıklarını çöp konteynerlerine atılıyor. Atılan bu atıklarda sokak hayvanları tarafından çevreye yayılıyor.

Bu konuyu Kurban Bayramı öncesi fırsata çevirmeye çalışanlar var. Buradan yetkilileri daha duyarlı olmalarına davet ediyorum. Şimdiden sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmenizi dilerim!. Yazın habercisi olan sıcak günlerin gelmesiyle güneşten korunmanın önemli olduğu, özellikle öğleden sonrası güneşin faydadan çok zararlı olduğu ve bu alanda doktorların sıkça uyarıları oluyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Duygu Durmaz da güneşten gelen zararlı ışınlardan korunmak için önemli tavsiyelerde bulundu. Dr. Durmaz, güneşten gelen UV-A ve UV-B ışınlarının derimizin erken yaşlanması, elastikiyet kaybı, derinde koyu lekelerin oluşumu, güneş yanıkları ve en önemlisi cilt kanserlerinden sorumlu olduğunu kaydetti. Peki güneşten nasıl korunmalıyız? Dr. Durmaz ışınların en yoğun olduğu 10:00 -16:00 arasında dışarıda olmamaya özen gösterilmesi gerektiğini belirterek tavsiyelerde bulundu:

GÜNEŞTEN KORUNALIM

"Dermatoloğunuzun önerisiyle yaşınıza, cilt tipinize ve cildinizin ihtiyacına uygun olan güneş koruyucu kremleri yeterli miktarda sürün. Güneş kreminizi güneşe çıkmadan 30 dakika önce sürüp 2-4 saatte bir yenilemeyi ihmal etmeyin. Gölgede bile olsa güneş kreminizi sürün. Sıkı dokumalı, çok ince olmayan, koyu renkli kıyafetler, geniş siperli şapkalar ve geniş camlı güneş gözlükleri kullanın. Deride kızarıklık, su dolu kabarcık, yanma ve ağrı ile ortaya çakan güneş yanıkları çocuk ve bebeklerde etkilenen alanın genişliği ile orantılı olarak bulantı, kusma, sıvı kaybı, ateş ve bilinç kaybına yol açabilir. Siz ve sevdikleriniz için gerekli güneşten korunma önlemlerini alın ki, yaşamımızın kaynağı olan güneş kabusunuz olmasın."