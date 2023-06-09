İsraf etmeyin: Çürümüş domatesleri böyle değerlendirin

Domates Konservesi: Özellikle kış için hazırlanan konservelerin ezilmiş ve yumuşamış olan domateslerden seçildiğini görmek mümkün olabiliyor. Bunun yanı sıra ileri seviyede çürümemiş domateslerin çürümüş bölümleri ayrılarak konserveye de katılabilir. Ancak çürük yerlerinin katılmaması gerekiyor. Çürük domatesler için domates fidesi tavsiye ediliyor.