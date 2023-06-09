İsraf etmeyin: Çürümüş domatesleri böyle değerlendirin

Çürümüş domatesler bazı yöntemlerle değerlendirilebiliyor. Söz konusu yöntemler sayesinde israfında önüne geçilebiliyor.
Çürümüş domatesler bazı yöntemlerle değerlendirilebiliyor. Söz konusu yöntemler sayesinde israfında önüne geçilebiliyor.
ÇÜRÜMÜŞ DOMATESLERİ DEĞERLENDİRMEK İÇİN 3 YÖNTEM
Çürümüş domateslerin direkt olarak çöpe atılması israfa yol açabiliyor. Çünkü çürümüş domateslerin 3 yöntemle değerlendirilmesi mümkün olabiliyor. İşte söz konusu yöntemler; domates konservesi, domates fidesi ve salça.
Domates Konservesi: Özellikle kış için hazırlanan konservelerin ezilmiş ve yumuşamış olan domateslerden seçildiğini görmek mümkün olabiliyor. Bunun yanı sıra ileri seviyede çürümemiş domateslerin çürümüş bölümleri ayrılarak konserveye de katılabilir. Ancak çürük yerlerinin katılmaması gerekiyor. Çürük domatesler için domates fidesi tavsiye ediliyor.
Domates Fidesi: Belirli bir kısmı ya da tamamı çürümüş domateslerin çürüyen yerleri halka biçiminde kesilerek toprağa gömülür. Güneş gören yere koyulması tavsiye edilir ve düzenli olarak sulanır.
Akabinde büyüyen fideleri uygun şekilde yeni yerlerine alarak verimi de arttırılabilir.
Salça: Çürümeye yeni başlamış olan domateslerden salça yapılması önerilebiliyor. Bunun sonucunda israfın önlenmesi de mümkün olabiliyor.
Ancak domateslerin ileri seviyede çürümemiş olmasına dikkat etmek gerekiyor. Bu nedenle yeni çürümeye başlamış domateslerden seçilmesi tavsiye ediliyor.