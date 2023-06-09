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Haberler Yaşam İsraf etmeyin: Çürümüş domatesleri böyle değerlendirin

İsraf etmeyin: Çürümüş domatesleri böyle değerlendirin

Çürük diye domateslerinizi çöpe atmayın. Hem israfı önleyin hem de çürümüş domatesleri kullanarak faydalanın. Nasıl mı? İşte çürümüş domatesleri değerlendirip kullanabileceğiniz yöntemler...

09.06.2023, 11:34 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023, 11:46

Çürümüş domatesler bazı yöntemlerle değerlendirilebiliyor. Söz konusu yöntemler sayesinde israfında önüne geçilebiliyor.

İsraf etmeyin: Çürümüş domatesleri böyle değerlendirin

ÇÜRÜMÜŞ DOMATESLERİ DEĞERLENDİRMEK İÇİN 3 YÖNTEM

Çürümüş domateslerin direkt olarak çöpe atılması israfa yol açabiliyor. Çünkü çürümüş domateslerin 3 yöntemle değerlendirilmesi mümkün olabiliyor. İşte söz konusu yöntemler; domates konservesi, domates fidesi ve salça.

İsraf etmeyin: Çürümüş domatesleri böyle değerlendirin

Domates Konservesi: Özellikle kış için hazırlanan konservelerin ezilmiş ve yumuşamış olan domateslerden seçildiğini görmek mümkün olabiliyor. Bunun yanı sıra ileri seviyede çürümemiş domateslerin çürümüş bölümleri ayrılarak konserveye de katılabilir. Ancak çürük yerlerinin katılmaması gerekiyor. Çürük domatesler için domates fidesi tavsiye ediliyor.

İsraf etmeyin: Çürümüş domatesleri böyle değerlendirin

Domates Fidesi: Belirli bir kısmı ya da tamamı çürümüş domateslerin çürüyen yerleri halka biçiminde kesilerek toprağa gömülür. Güneş gören yere koyulması tavsiye edilir ve düzenli olarak sulanır.

İsraf etmeyin: Çürümüş domatesleri böyle değerlendirin

Akabinde büyüyen fideleri uygun şekilde yeni yerlerine alarak verimi de arttırılabilir.

İsraf etmeyin: Çürümüş domatesleri böyle değerlendirin

Salça: Çürümeye yeni başlamış olan domateslerden salça yapılması önerilebiliyor. Bunun sonucunda israfın önlenmesi de mümkün olabiliyor.

İsraf etmeyin: Çürümüş domatesleri böyle değerlendirin

Ancak domateslerin ileri seviyede çürümemiş olmasına dikkat etmek gerekiyor. Bu nedenle yeni çürümeye başlamış domateslerden seçilmesi tavsiye ediliyor.

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