Çikolata kisti (Endometriozis) nedir? Çikolata kisti belirtileri nelerdir?

Dokunun vücutta sıklıkla tutunduğu yerler:
Fallop tüpleri,
Yumurtalıklar,
Pelvis boşluğu,
Bağırsak,
İdrar torbası.
Bu doku da rahim dokusu gibi her ay kadının adet döneminde tutunduğu bölgede kanar ve yumurtalıklarda kist halini alır. Bu bölgelerde kanın dışarı atılması için bir sistem olmadığından, kişi ciddi ağrı çeker.
ÇİKOLATA KİSTİNİN BELİRTİLERİ
Çikolata kisti bazı kadınlarda semptomlar yaşatırken, bazı kadınlar herhangi bir belirti yaşamayabilir. Kistin boyutu da semptomların ciddiyetini veya varlığını kesin olarak etkilemez. Küçük bir kisti olan biri semptomlar yaşayabileceği gibi büyük kisti olan biri semptom yaşamayabilir. Kistlerin boyutu 2 ila 20 santimetre arasında değişebiliyor. Çikolata kistinin belirtileri:
Ağrılı, kramp dönemleri,
Adet döngünüzle ilgili olmayan pelvik ağrısı,
Düzensiz adet dönemleri,
Cinsel ilişki sırasında veya sonrasında ağrı,
Bazı kadınlarda kısırlık,
Adet dönemlerinde yorgunluk,
Adet dönemlerinde şişkinlik,
Adet dönemlerinde kabızlık veya ishal,
.Adet dönemlerinde bulantı