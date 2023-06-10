Çikolata kisti (Endometriozis) nedir? Çikolata kisti belirtileri nelerdir?

ÇİKOLATA KİSTİ HAMİLE KALMAYI ENGELLER Mİ?

Çikolata kistleri sağlıklı yumurtalık dokusunu ele geçirerek zarar verebilir. Bu, doğurganlık için ciddi bir tehdit olabilir. Bu kistlerin tedavisi zordur ve kistleri kontrol etmek veya çıkarmak için yapılan ameliyatlar yumurtalıkta yara izi kalmasına ve doğurganlığın azalmasına yol açabilir.



Çikolata kisti olmayan kadınlarla karşılaştırıldığında, kisti olan kadınlar;



. Daha az yumurta,

. Olgunlaşma olasılığı düşük yumurtalar,

. Yumurtalıklarla ilgili sorunları gösterebilen daha yüksek seviyelerde folikül uyarıcı hormon (FSH) eğilimindedir.

Çikolata kistlerinin yumurtalıklara verdiği zarara karşın bunlara sahip birçok kadın doğal olarak hamile kalabilir. Çikolata kistinin gebeliğe engel olduğu ve tedavi edilemeyen bir kısırlığa neden olduğuna dair yaygın bir inanış olsa da endometriozisi olan ve çocuk sahibi olmayı başaran birçok kadın olduğunu unutmamak gerekir. Hatta çikolata kistinin varlığından haberi olmadan hamile kalıp, doğum yapan kadınlar vardır.

Gebe kalmada zorluk, çikolata kistinde ağrıdan sonraki en sık şikayettir. Çikolata kisti bu durumun tek sebebi değildir. Bununla birlikte gebe kalma zorluğuna katkıda bulunan diğer faktörler de vardır. İleri evre endometrioziste yumurtlamayı veya yumurta veya embriyo taşınmasını önleyen kistler veya pelvik ileri yapışıklıklar bulunur. Daha hafif olgularda ise intraperitoneal ortamın (periton: barsak yüzeyini saran zar) endometriozisli hastalarda çeşitli mekanizmalar yoluyla gebeliği engelleyebildiği gösterilmiştir.

Sağlıklı kadınlarda yaşa bağlı olarak ay başına gebe kalma oranı yüzde 15-25 arasında değişir. Buna karşılık çikolata kisti hastalığında gebe kalma şansı azalırken bu durum hastalığın evresine göre değişmektedir. Hastalığın erken evrelerinde yani Evre I veya II endometriyozisi olan kadınlarda herhangi bir adet döngüsünde tedavisiz gebe kalma şansı yaklaşık yüzde 2 civarındadır. Evre III veya IV hastalığı olan kadınlar için bu şans yüzde 1'den azdır.