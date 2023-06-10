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Haberler Yaşam Kardeşlerim dizisinin Akif'ine sürpriz doğum günü!

Kardeşlerim dizisinin Akif'ine sürpriz doğum günü!

Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği, NGM imzalı atv’nin sevilen dizisi Kardeşlerim’in başarılı oyuncusu Celil Nalçakan 45. Yaş gününü oyuncu arkadaşları ile birlikte kutladı.

10.06.2023, 14:56 Güncelleme Tarihi: 10.06.2023, 15:25

Kardeşlerim dizisinin Akif’ine sürpriz doğum günü!

Aylık cemiyet-magazin dergisi Moon Life'in ödül töreni için Paris'e giden ve Yılın En İyi Gençlik dizisi ödülünü alan Kardeşlerim oyuncularından çifte kutlama geldi. Kardeşlerim dizisinin Akif'i başarılı oyuncu Celil Nalçakan 45. Yaşını Paris'te kutladı. Kardeşlerim'de birlikte rol aldığı oyuncular Bilal Yiğit Koçak, Onur Seyit Yaran ve Su Burcu Yazgı Coşkun; Celil Nalçakan için sürpriz bir doğum günü kutlaması organize ettiler.

Sevilen oyuncu kadrosu, soluk soluğa süren hikâyesi ile izleyiciyi ekran başına toplamaya devam eden Kardeşlerim bu akşam heyecan dolu sezon finali bölümüyle saat 20.00'de atv'de!

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