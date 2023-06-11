Haziran ayı sınav ayı

Lise sınavlarını geride bıraktık, şimdi sırada üniversite sınavları var.

Çocukların ve gençlerin kendi geleceklerini belirlemek için çalıştıkları bu dönemlerde beslenme ihmal edilebiliyor.

Sıkı bir çalışmanın yanı sıra sınav öncesi ve sınav günü yapılan dengeli bir beslenme başarıya önemli ölçüde katkı sağlar.

Peki sınava bir hafta kala öğrenciler ve aileler nelere dikkat etmeli sizler için 9 maddeyle özetledim.

BİR HAFTA KALA DİKKAT!

Sınavdan bir gün önce beslenme alışkanlıklarında büyük değişiklikler yapmak hem bireyleri zorlayabilir hem de vücudun tepkisi beklenmedik olabilir. Bu nedenle sınava hazırlanırken değişen ve bozulan beslenme düzenini bir hafta önce sağlıklı bir düzene yönlendirmek uygun olacaktır.

Sağlıklı bir beslenme düzeninde 3 ana öğün ve ara öğünler şeklinde yapabilirsiniz. Günde 2-3 porsiyon sebze, 2-3 porsiyon meyve tüketmeyi ve mutlaka protein içeren bir ana öğün yapmayı da ihmal etmeyin.

SEVMEDİYSEN TÜKETME

Sınavdan önceki günlerde stres kaynaklı mide bulantıları ve iştahsızlık gözlenebilir. Etraftan duyulan zihin açan, dikkati arttıran yiyecekler adı altında sevmediğiniz veya daha önce denemediğiniz besinlerden uzak durmalısınız. Kendinizi, sevmediğiniz besinleri tüketmeye zorlamak veya yeni bir besin denemek sınav günü sindirim sisteminde rahatsızlıklara yol açabilir. Sevdiğiniz sağlıklı besinlerle hem ruh halinizi hem de bedeninizi mutlu etmek sizi başarıya götürecektir.

SOFRADA BALIK OLMALI

Balık dengeli bir diyetin olmazsa olmazıdır. Düşük doymuş yağ, yüksek protein ve omega-3 içeriği ile hafıza ve biliş üzerine olumlu etkileri olan bir besindir. Balıkla ilgili en önemli nokta pişirme yönteminizdir.

Toplumda yaygın olarak yapılan balık kızartması, balığın çok fazla yağ çekmesine ve besin değerlerinin kaybolmasına neden olur. Bu yüzden fırın, ızgara, buğulama veya airfryer yöntemleri tercih edilebilir.

Haftada 2-3 kez beslenme düzenimizde balığa yer vermek sağlıklı bir tercih olacaktır.

EVDE PİŞEN YEMEKLER

Sınavdan bir gün önce mümkünse evde pişen ev yemekleri tercih edilmelidir. Açıkta satılan ve güvenilir olmayan yerlerden alınacak yiyecekler besin zehirlenmesi tehdidi oluşturabilir. Bu nedenle günlük beslenme alışkanlıklarının çok dışına çıkmadan evde hazırlanmış taze yemekleri tüketmekte yarar vardır.

STRESİ AZALTAN BESİNLER

Doğru besin seçimi stresi azaltan önemli faktörler arasındadır.

Özellikle son haftalara doğru giderek artan stresi papatya, biberiye, melisa, rooibos gibi bitki çaylarından demleyerek azaltabilirsiniz. Bu çaylar aynı zamanda stres kaynaklı çekilen uykusuzluğa da çare olabilir.

Stresli olduğunuzda yükselen kortizol seviyesinin düzenlenmesinde magnezyum minerali görev alır.

İçeriği magnezyumdan yüksek olan kabak çekirdeği, muz gibi besinleri beslenmenize ekleyebilirsiniz. Aynı zamanda omega-3'ten zengin olmaları sebebiyle somon, ceviz, avokado, keten tohumu gibi besinler de stresi azaltan besinler arasındadır. Son olarak prebiyotik besinler bağırsak bakterilerini besleyerek beyin-bağırsak aksıyla stresin düzenlenmesine yardımcı olur. Prebiyotik besinler arasında sebzeler, meyveler, fermente süt ürünleri ve tam tahılları sayabiliriz.

BAHARAT VE ASİTLİLER

Fazla baharatlı yiyecekler, asitli içecekler, kremalı besinler veya kızartılmış ürünler, hamur işleri, gaz yapıcı özelliği olan lahana, çiğ soğan gibi sebzeler sınavdan bir gün önce tercih edilmemelidir. Aynı zamanda çoğu zaman akıllara gelmeyen sorbitol; sakızlarda, light ürünlerde bulunabilen bir tatlandırıcıdır ve bireylerde yaygın olarak gaz, şişkinlik problemleri yapabilir dikkatli olunmalıdır.

SINAV SABAHI KAHVALTI

Kahvaltı şüphesiz günün en önemli öğünüdür. Geceden beri aç kalmış olan vücudu doğru besinlerle buluşturmak günün geri kalanındaki performansın en büyük belirleyicilerindendir.

Kahvaltı yapılmadan sınava gidildiğinde başta bir sıkıntı yaşanmasa bile ilerleyen saatlerde şekerin düşmesiyle beraber dikkat dağınıklığı, konsantrasyon güçlüğü gibi problemlerle karşılaşabilir. Bu yüzden sınav sabahı mutlaka hafif ama dengeli bir kahvaltı yapılmalıdır.

DENGELİ KAN ŞEKERİ

Özellikle sınav sabahı kan şekerinde dalgalanmalar yapacak basit karbonhidratlardan uzak durulmalıdır. Sınavdan hemen önce tüketilen basit şekerler sınavın ortalarına doğru kan şekerinin düşmesine, baş ağrısı, yorgunluk gibi belirtilere ve kolay acıkmaya sebep olacaktır.

Dikkat edilecekler arasında şeker ve şekerli gıdalar, yağlı hamur işleri, şekerli içecekler gibi her türlü besin sayılabilir.

ASLA SUSUZ KALMAYIN

Sınav günü sıvı alım dengesini ayarlamak çok önemlidir.

Özellikle çay ve kahve gibi kafein içeren içecekler vücudumuzda diüretik etki yaparak fazla su atılımına sebep olur.

Bu yüzden sıvı ihtiyacınız için tercihiniz kafein içermeyen bitki çayları ve su tüketmekten yana olsun. Tüm öğrencilerimize bu ayki sınavlarında başarılar dilerim.