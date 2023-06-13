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Atv'nin yeni dizisi 'Üvey Anne'nin yayın tarihi belli oldu

Dizi atv’de izlenir!' sloganıyla yıllardır izleyiciyi ekrana kilitleyen atv’nin yeni dizilerinden biri olan 'Üvey Anne'nin 19 Haziran Pazartesi günü ekran serüvenine başlıyor. Peki 'Üvey Anne'nin oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? Üvey Anne'nin konusu ve hikayesi ne? İşte Üvey Anne dizisine ilişkin detaylar...

13.06.2023, 13:10 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023, 13:35

Atv’nin yeni dizisi ’Üvey Anne’nin yayın tarihi belli oldu

Yapımcılığını H. Hakan Eren'in üstlendiği ONN Medya imzalı Üvey Anne'nin yayınlandığı ikinci tanıtımı kısa sürede sosyal medyada çok beğeni topladı. Gerçek bir hikayeden yola çıkarak, Hülya Vural ve Yasemin Kırbaş'ın kaleme aldığı, Yasemin Türkmenli'nin yönettiği Üvey Anne, her Pazartesi atv ekranlarında olacak.

ÜVEY ANNE'NİN OYUNCU KADROSU

Oyuncu kadrosunda; Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler, Ayşegül Günay, Hakan Eratik, Emin Günenç, Ayşen İnci, Mihriban Er, İbrahim Şahin, Bengü Balta, Nehir Gökdemir, Doruk Öztürk, Ali Yerlikaya, Ecenaz Üçer, Yasemin Nil Yılmaz, Ecenaz Üçer, Duygu Erokan, Göker Ersivri, Deniz Hiracan, Selinda Nur Keküllüoğlu gibi başarılı oyuncular ile çocuk oyuncu Emir Kaan Özkan'ın yer aldığı Üvey Anne dizisi 19 Haziran Pazartesi akşamı atv'de.

ÜVEY ANNE'NİN KONUSU

Dokusu, taş evleri, unutulmaz gün batımı manzarası ve eşsiz doğa güzellikleri ile ekranda görsel şölen yaratacak olan Üvey Anne, alışılagelmiş yaz dizilerinin aksine dramatik tasarımı ile bir babanın çocuklarına olan bağlılığının duygu dolu hikâyesini ekranlara getirecek.

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