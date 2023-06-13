Hayatınızı kolaylaştıracak ilginç pratik bilgiler

CAM BARDAKLARINIZDAKİ LEKELERDEN KURTULUN

Yöntem 1: Çay ve kahve bardaklarındaki inatçı lekelerden kurtulmak için önce sıcak suyla doldurup içine yumurta kabukları atın

Yöntem 2: Kaynamış olan suyun içine sirke dökülür. Bu karışım leğende bulunan bardakların üzerine dökülür ve içine birkaç damla bulaşık deterjanı atılır. Bu şekilde 2 ila 4 saat boyunca bekletilir. Ardından mutlaka bol su ile durulanmalıdır.

Yöntem 3: Tüm bardaklarınızı geniş bir kap içerisine koyun. Üzerine sıcak su dökün. Daha sonra suya sirke, parlatıcı veya bir miktar çamaşır suyu ekleyin. En az 2-3 saat bardakları bu şekilde bırakın.