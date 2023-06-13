Hayatınızı kolaylaştıracak ilginç pratik bilgiler

Bir çoğumuzun günlük hayatta veya ev işlerinde karşılaştığı basit sorunlar vardır. Ev içinde düzeninizi zorlaştıran ve sizi gereksiz yere sıkıntıya sokan birçok sorunun kolay bir yöntemi olabilir. İşte gündelik pratik bilgiler...
Bir çoğumuzun günlük hayatta veya ev işlerinde karşılaştığı basit sorunlar vardır. Ev içinde düzeninizi zorlaştıran ve sizi gereksiz yere sıkıntıya sokan birçok sorunun kolay bir yöntemi olabilir. İşte gündelik pratik bilgiler...
TARÇINLA KARINCALARDAN KURTULUN
Pencere ya da kapıların yakınına bırakacağınız çubuk tarçınlarla karıncaları evden uzaklaştırın
MUZLARINIZ HEMEN ÇÜRÜMESİN
Muzun daha uzun süre dayanması için koparıldığı yere plastik sarmanız yeterlidir.
MEYVELERİ DAHA SULU HALE GETİRİN
Limon gibi asitli meyveleri daha sulu hale getirmek için mikrodalga fırında 15-20 saniye ısıtmanız yeterli.
Kuruyan limonları kullanılabilir hale getirmek için sıcak suyun içinde 10-15 dk bekletin
CAM BARDAKLARINIZDAKİ LEKELERDEN KURTULUN
Yöntem 1: Çay ve kahve bardaklarındaki inatçı lekelerden kurtulmak için önce sıcak suyla doldurup içine yumurta kabukları atın
Yöntem 2: Kaynamış olan suyun içine sirke dökülür. Bu karışım leğende bulunan bardakların üzerine dökülür ve içine birkaç damla bulaşık deterjanı atılır. Bu şekilde 2 ila 4 saat boyunca bekletilir. Ardından mutlaka bol su ile durulanmalıdır.
Yöntem 3: Tüm bardaklarınızı geniş bir kap içerisine koyun. Üzerine sıcak su dökün. Daha sonra suya sirke, parlatıcı veya bir miktar çamaşır suyu ekleyin. En az 2-3 saat bardakları bu şekilde bırakın.
BUHAR İZİ SORUN OLMASIN
Yöntem 1: Banyo aynalarının buğulanmasını önlemek için diş macununu sulandırarak yüzeye sürün
Yöntem 2: Sirkeli su ile temizleme: Bir kabın içerisine bir miktar su ve beyaz sirke ekleyin. Bu oranı 1 litre suya 3 yemek kaşığı beyaz sirke ekleyerek ayarlayabilirsiniz. Tercihiniz ise ılık su olsun. Oluşturduğunuz karışımla yumuşak bir bez yardımı ile aynanızı dairesel hareketler ile silin
GÜLLERİNİZ HEMEN SOLMASIN
Yöntem 1: Güllerin çok çabuk solmaması için vazodaki suyun içine aspirin atın
Yöntem 2: Vazo içerisindeki suya 1 – 2 çay kaşığı kadar çamaşır suyu dökebilirsiniz. Çiçeklere çamaşır suyu dökmek vazodaki bakterilerin oluşumunu önleyecek ve çiçeklerinizin daha rahat su çekmesini sağlayacaktır.
BAKIRLARIN PARLATILMASI
Yöntem 1: Bakır cezveler ve kapları parlatmak için turşu suyuyla ovalayın.
Yöntem 2: Farklı bir yöntem olarak, bakır eşyaları ilk önce nemli bir bezle ıslatın. Daha sonra bu nemli beze sirke damlatın. Bakır eşyayı sirke ile iyice ovun. Bakırın ilk gün ki gibi parladığını göreceksiniz.
Yöntem 3: Sofra tuzu ve sirke karışımı, bakırdaki oksitlenmeyi azaltır. Sirkeyi ve tuzu bakırın üzerine dökün. Kararmaları ve kirleri gidene kadar iyice ovalayın. Daha sonra sadece suyla durulayın ve temiz, yumuşak bir bezle cilalayın.
YUMURTALARI DAHA KOLAY SOYUN
Yöntem 1: Yumurtanın kabuğunu kolayca soymak için kaynattığınız suya bir miktar sirke veya karbonat ekleyin.
Yöntem 2: Yumurtayı haşlamaya başlamadan önce suyun içine mutlaka bir çay kaşığı tuz, karbonat ya da bir miktar sirke eklemelisiniz. Böylece haşlanan yumurtalar daha hızlı soyulacaklardır
TEREYAĞLARINI KOLAYCA ŞEKİLLENDİRİN
Fazla yumuşamış tereyağını bir kase içerisinde buza batırırsanız hızlıca donacaktır.