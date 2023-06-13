Yavru filamingolar kayıt altında

'İZMİR Kuş Cenneti'nde bulunan yapay kuluçka adasında yavru filamingolarla hareketlilik başladı. Bu sene yapay filamingo adasının tamamında 16 ile 18 bin arasında filamingonun yumurtadan çıktığına ve hayata tutunduğuna şahit olduklarını belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü İzmir Şube Müdürü Hakan Özdur "Mayıs ayında dünyaya gelen yavru flamingolar, haziran ve temmuz aylarında adanın yanındaki suda ebeveynleri tarafından beslenirler, ağustos ayında da uçma denemeleri yapmaya başlarlar" dedi. Üçüncü aydan itibaren doğada tek başına yaşamayı öğrenen yavru filamingolar kamera sistemiyle 7 gün 24 saat takip edilip kayıt altına alınıyor.

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