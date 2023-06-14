Somer Şef MasterChef’ten ayrıldı mı? Somer Şef MasterChef’te neden yok?

Ekranların sevilen yemek programı MasterChef, yeni sezonu ile ekranlara geliyor. All Star kadrosu ile izleyicilerle buluşacak olan MasterChef'in yeni sezon tanıtımlarında Somer Şef'in yer almaması ise ayrılık iddialarını güçlendirdi. Peki Somer Şef MasterChef'ten ayrıldı mı? İşte detaylar...

SOMER ŞEF MASTERCHEF'TEN AYRILDI MI?

MasterChef jüri üyesi olan Somer Sivrioğlu Masterchef yeni fragmanda yer almadı. Somer Şef MasterChef'te neden yok, ayrıldı mı soruları da araştırılmaya başladı. Somer Şef iddialara sosyal medyasından yaptığı açıklamasıyla noktayı koydu. Somer Sivrioğlu açıklaması şu şekilde:

"Tüm gün, ay, yıl çalışsan da, dışarıda binbir türlü zorluklarla, hatta haksızlıklarla boğuşsan da, gurbete gitsen de, geç kalsan da, koşulsuzca kabul edildiğin, kaçtığın, sığındığın yerdir evin. Bekleyenin vardır, sevenin vardır, yuvandır. Evimdeyim @masterchefturkiye #mastercheftürkiyeallstar başlıyor."

SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?

Somer Sivrioğlu, 25 Mayıs 1971 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 1995 yılında akademik kariyer için Avustralya'ya giden Sivrioğlu, master yaparken şeflik kariyerine adım atmıştır. Bir süre restoran zincirlerinde yöneticilik yaptıktan sonra Sydney'de menüsünde pek çok meze ve klasik Türk mutfağına ait lezzet bulunan bir restoran açmıştır.

Misafir jüri olarak Türk mutfağını tanıtmak için MasterChef Avustralya'da yer almıştır. 2015 yılında Türk mutfağını sevdirmek için bir kitap hazırlayan Sivrioğlu, 2001 yılında Aslı Sivrioğlu ile hayatını birleştirmiştir. Somer Sivrioğlu, 2 çocuk babasıdır. Çift daha sonra boşanmıştır.