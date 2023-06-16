Başkan Erdoğan’ın eşi kadın vekillerle buluştu: AK Parti bir kadın hareketidir

DEVLET başkanı eşi sıfatıyla Türkiye ve dünyada aktif rol oynayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan önceki gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde AK Parti'nin 28'inci dönem kadın milletvekilleri ile bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen tanışma toplantısında Emine Erdoğan, Başkan Erdoğan'ın da her fırsatta dile getirdiği gibi AK Parti'nin bir kadın hareketi olduğunu vurguladı.

YENİLİKÇİ PROJELER

KADINLARIN hayatın her alanında varlığının artırılması gerektiğini vurgulayan Emine Erdoğan'ın, "En fazla kadın milletvekiline sahip parti AK Parti'dir, bu çok güzel. Bu sayıları daha da artırmalıyız. Kadınlara dönük yeni ve yenilikçi projeler geliştirmeliyiz" dediği öğrenildi.

HER ALANDA DESTEK

EMİNE Erdoğan, Türkiye'nin belli yörelerinin kanayan yarası olan kız çocuklarının okutulmaması sorununa karşı Millî Eğitim Bakanlığı ile birlikte yurt çapında büyük bir seferberlik başlatmıştı. 'Haydi Kızlar Okula' kampanyası ile yüz binlerce kız çocuğunun okuma-yazma öğrenmesine ve okula gitmesine vesile olmuştu. Eğitim konusundaki gayreti 'Ana-Kız Okuldayız' kampanyasıyla dalga dalga yurt geneline yayılmıştı.

TOPLANTIDA öncülük ettiği sayısız projeleri de hatırlatan Emine Erdoğan, kadınların hayatın her alanında desteklenmesi gerektiğini bir kez daha vurguladı. Kadının iş hayatında daha aktif rol alabilmesi için bölge ve ülke liderlerinin eşleriyle 'İş Hayatında Kadın' temalı uluslararası konferanslar düzenlenmesine destek vermişti. Bu kapsamda kadın milletvekilleri ile birlikte kadınların iş hayatında daha aktif olmaları için yeni ve yenilikçi projeler üretilmesi konusunda işbirliği içinde çalışmaya davet ettiği öğrenildi