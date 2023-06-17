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Haberler Yaşam Oğuzhan Koç: Giydiğim ayakkabılar çok konuşuluyor

Oğuzhan Koç: Giydiğim ayakkabılar çok konuşuluyor

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, dün akşam Kocaeli'de bir mekanda sahneye çıktı. Koç, sosyal medyanın gündemindeki ayakkabı polemiğine de açıklık getirdi ve "Bu gece 20 yıl boyunca yazdığım şarkıları söyleyeceğim. Sizler de eşlik ederseniz o zaman ne ayakkabının ne saçın makyajın ne de üstümüzdeki gömleğin önemi kalır." dedi.

17.06.2023, 17:12 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023, 17:13

Yaz konserleri tüm hızıyla devam eden Oğuzhan Koç önceki akşam Kocaeli'deki hayranlarıyla buluştu.

Oğuzhan Koç: Giydiğim ayakkabılar çok konuşuluyor

Şarkılarıyla olduğu kadar esprileriyle de seyircinin ilgisini her saniye ayakta tutmayı başaran Koç sosyal medyada gündeme oturan ayakkabılarıyla ilgili konuştu.

Oğuzhan Koç: Giydiğim ayakkabılar çok konuşuluyor

Müzik ve şarkıların her şeyin önünde olduğunu söyleyen Oğuzhan Koç "Uzun zamandır giydiğim ayakkabılar çok konuşuluyor. Bugün de bunları giydim. Biz şarkı yazıyoruz. Kâğıt bizde, kalem bizde."

Oğuzhan Koç: Giydiğim ayakkabılar çok konuşuluyor

"Bu gece 20 yıl boyunca yazdığım şarkıları söyleyeceğim. Sizler de eşlik ederseniz o zaman ne ayakkabının ne saçın makyajın ne de üstümüzdeki gömleğin önemi kalır. "

Oğuzhan Koç: Giydiğim ayakkabılar çok konuşuluyor

"Önemli olanın göz göze diz dize şarkı söyleyip bu duyguyu paylaşmak olduğunu bu gece ispat edelim istiyorum" dedi. Koç'un sözleri üzerine büyük bir alkış koptu.

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