  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Süleyman Demirel kabri başında törenle anıldı

Süleyman Demirel kabri başında törenle anıldı

18.6.2023

Gazete

Süleyman Demirel kabri başında törenle anıldı

17 HAZİRAN 2015 tarihinde hayatını kaybeden 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, vefatının 8. yılında İslamköy Çalca Tepe'de bulunan kabri başında törenle anıldı. Ku'ran-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftü Vekili Halil Taş tarafından edilen dua ile başlayan tören, Demirel'in özgeçmişinin okunması ile devam etti.

Ardından Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı tarafından kabre Cumhurbaşkanlığı çelengi bırakılarak saygı duruşunda bulunuldu. Tören Demirel ailesine taziyelerin sunulması ile sona erdi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA