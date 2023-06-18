Süleyman Demirel kabri başında törenle anıldı

17 HAZİRAN 2015 tarihinde hayatını kaybeden 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, vefatının 8. yılında İslamköy Çalca Tepe'de bulunan kabri başında törenle anıldı. Ku'ran-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftü Vekili Halil Taş tarafından edilen dua ile başlayan tören, Demirel'in özgeçmişinin okunması ile devam etti.

Ardından Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı tarafından kabre Cumhurbaşkanlığı çelengi bırakılarak saygı duruşunda bulunuldu. Tören Demirel ailesine taziyelerin sunulması ile sona erdi.