Hem okul hem sağlık karneleri ‘Pekiyi’

Geçtiğimiz hafta karne sevinci yaşayan çocuklardan karaciğer nakli olanlar, sevinçlerine sağlık karnelerini de ekledi. Son 10 yıl içerisinde karaciğer nakli olarak haytalarına ikinci kez kavuşan çocuklar, İzmir Kent Hastanesinde buluşarak kontrolden geçti. Hem sağlık hem de okul karneleri 'pekiyi' olan çocuklar, pasta keserek kutlama yaptı. Çocuklar, hekimlerden sağlık karnesi aldı.

ORGAN BAĞIŞI VURGUSU

Türkiye'nin organ bağışında önde gelen ülkelerden olduğunu vurgulayan uzmanlar, kadavra naklinin daha da artması gerektiğini, bu şekilde hastaların yaşamlarına ve ailelerine hızlıca kavuşabileceklerini dile getirdi. Düzenlenen etkinliğe katılan Ahmet Kuzey Araboğa ve Mustafa Solak, hem sağlık hem de okul karnelerinin 'pekiyi' gelmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Deniz Bilgiç derslerinin ve sağlık karnesini pekiyi olduğunu vurgulayarak çok mutlu olduğunu dile getirirken, annesi İlknur Bilgiç de "Her karne aldığımızda sevincimizi doktorlarımızla paylaşmak için geliyoruz. Çünkü onlar sayesinden hayata tutundu. Bu süreci yaşamadan önce de organlarımı bağışlamıştım ancak 2.5 ay kadavra listesinde beklemenin verdiği çaresizliği yaşamak, organ bağışının önemini bana gösterdi. Her bağışladığınız organ yeni bir hayatın filizlenmesine vesile oluyor" dedi.

AZERBAYCAN'DAN GELDİ

İnci'nin annesi Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Bahar Baykal, "Organ bağışları ve işini başarıyla yapan organ nakil merkezleri sayesinde, İnci hayatına yaşıtlarından geride kalmadan devam edebiliyor. Eğer bugün çocuklar güle oynaya kontrollerini yaptırıyorsa bu Türk sağlık sisteminin, hekimlerimizin ve hekimlerimizi yetiştiren sistemlerin iyiliğinden kaynaklanıyor" dedi. Azerbaycan'dan Türkiye'ye şifa bulmak için gelen 15 yaşındaki Melek Bulut, 5 yaşında annesinden karaciğer nakli olduğunu belirtti. Bulut, "Herkesin organ bağışlamasını ve hastaları sağlıklarına kavuşturmalarını istiyorum" dedi.

TÜRKİYE DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN

İzmir Kent Hastanesi Karaciğer Nakli ve Hepatobiliyer Cerrahi Bölümü Kurucu Başkanı Prof. Dr. Murat Kılıç, Çocukları sağlıklı görmek bizi çok mutlu ediyor. Sağlık karneleri çok iyi. Türkiye, organ naklinde dünyanın en iyi ülkelerinden biri ve bize yurt dışından gelen çok hasta var" dedi.