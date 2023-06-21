İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsüne THE Awards Asia 2023’te mansiyon ödülü

Enstitüden yapılan açıklamaya göre, yükseköğretim kurumları arasında liderlik ve kurumsal performansı takdir etmek amacını taşıyan Londra merkezli uluslararası derecelendirme platformu Times Higher Education (THE) tarafından verilen THE Awards Asia 2023'ün sonuçları Hong Kong'da düzenlenen törenle açıklandı.

Törende iki kategoride finale kalan İYTE, "Yılın Öğrencilere Yönelik Tanıtım Kampanyası Ödülü" kategorisinde mansiyon ödülüne layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Yusuf Baran, enstitüyü Türkiye'nin teknoloji üssü olarak konumlandırarak bilim ve teknolojide öncü, eğitimde özgün, dünyada saygın bir araştırma üniversitesi haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Baran, şunları kaydetti:

"Mansiyon ödülünü aldığımız kategorideki çalışmalarımızda da aynı hedef doğrultusunda yine tüm kademelerimizle işbirliği içerisindeydik. Belirleyip uygulamaya koyduğumuz stratejilerimiz sayesinde enstitümüzün en iyi öğrenciler tarafından tercih edilirliğinin yanı sıra ulusal ve uluslararası arenada bilinirliği de artmış bulunmaktadır. Emeklerimizin karşılık bulduğunu ve takdir edildiğini görmek üniversitemizin tüm mensuplarını en az benim kadar gururlandırdı."