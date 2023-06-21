Müge Anlı ve dostları iyilikte yarışıyor!

Müge Anlı, geçtiğimiz yıllarda Kızılay ile el ele vererek aşevi kampanyası başlatmıştı. Bu kampanya kapsamında hayırsever Müge Anlı izleyicisi gönderdiği 20 TL'lik smslerle yurdun dört bir yanında hizmet vermesi amacıyla Müge Anlı ve Dostları Mobil Aşevleri kurulmaya başlandı ve aşevleri bugüne kadar 3 Milyon kişiye ulaştı. Bugün ise bu aşevi sayısı tamı tamına 100 adete ulaşarak rekor kırdı. Bu güzel haberi izleyicilerle canlı yayında Kızılay Genel Başkanı Dr. İbrahim Altan ile birlikte paylaşan Müge Anlı şu sözlerle duygularını paylaştı: "Bunlar siz izleyicilerimin eseri. Ben sadece aracıyım, bu alkışlar hayırseverlere ve yerine ulaştıran Kızılay çalışan ve gönüllülerine. Projede emeği geçen herkese iyi ki var.

Yeni araçlarımızın hepsinin performansı çok daha yüksek güneş enerjisiyle çalışan çevreye dost. Dayanışmanın en güzel örneklerinden biri bu Mobil aşevlerimiz. Daha önce doğal afetlerle sarsılan birçok bölgemizde binlerce kişiye sıcak yemek dağıtmıştı. Öte yandan pandemi döneminde de Gaziantep'te yer alan yerleşik aşevi, evinden çıkamayan yaşlılarımızın kapısına kadar 3 öğün yemek götürmüştü. Müge Anlı ve dostları aşevleri bugüne kadar 3 Milyon kişiye ulaştı. Dayanışmanın en güzel örneklerinden birini yaşattı. İhtiyaç duyulan her noktada Kızılay çalışanları kimi zaman afetzedelere aş götürdü kimi zamanda güzel etkinlikler yaptı."

İYİLİKTE YARIŞIYOR, DESTEĞİNİZLE BÜYÜYOR!

Müge Anlı, "Hep güzel günlerde bir arada olalım ama insanların özellikle kötü günlerde bir dosta ihtiyacı oluyor. Bu aşevi araçları hepimizin 2868'e 10 TL, 20 TL yaptığı bağışlarla hayata geçiriliyor. Bizim hedefimiz Cumhuriyet'in 100. Yılında 100 aşeviydi. Sizin ve dostlarımızın desteğiyle 100 tane aşevimiz oldu. Dayanışma ve umut vadediyoruz. Desteğinizi biliyorum ve iyilikte yarışıyoruz."

Turkuvaz Medya Merkezi'nden bugün yola çıkan araçlar, Giresun, Iğdır, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Samsun'a gidecek. Geri kalanlar ise İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi'nde ihtiyaç anında yola çıkmak üzere bekleyecek.

Araçlar, Müge Anlı'nın start vermesiyle Turkuvaz Medya Merkezi'nin önünden konvoy şeklinde, kornalar eşiğinde hareket etti. Müge Anlı oluşan tablo karşısında gözyaşlarını tutamadı.