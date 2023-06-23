Dijital tehlikenin son kurbanı

EVLERİNDE oturdukları yerden banka şubesine bile gitmeden kredi ve kredi kartı sahibi olan gençler, internet üzerinden iddia, bahis ve kumar oynanan sitelerin tuzağına düşüyor uyarısının ardından, Gaziemir'de bir çocuk babası astsubay M.E. beylik tabancası ile yaşamına son verdi.

TEKNOLOJİK TUZAK KURBANI

KENDİSİNİ maddi zorluğa sokacak kadar bahis ve kumar oyunlarına kendini kaptıran 35 yaşındaki genç astsubay'ın eşinin ailesinin yanına gittiği ve sabah göreve gitmeyince ortaya çıktığı öğrenildi.

Cep telefonu kullanımı ve internetin yaygınlaşması sonucu sanal ortamlardaki bahis sitelerine ilgi de gün geçtikçe yükseliyor başlığı ile geçtiğimiz pazar günü YENİ ASIR olarak "DİJİTAL TEHLİKE" başlığı ile uyarı haberimizin ardından üzücü olay Gaziemir askeri lojmanlarından geldi.

Bahis ve kumar sitelerini en çok kullananlar ise maalesef genç nesiller olan geleceğimizin teminatı gençler daha çok kendini kaptırdığını uzmanlarında uyarıları ile yayınlamıştık. Dijital ortamda kumar alışkanlığı kazanan gençlerin, banka şubesine bile gitmeden kredi kartı almaları ya da kredi çekebilmeleri ise tehlikenin boyutunu büyütmeye devam ederken 35 yaşındaki astsubay M.E. oynadığı bahis ve kumar oyunları ve binlerce lira borcun ardından yaşamına son verdi. Genç kumar kurbanı M.E'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma devam ettiği belirtildi.