Kargolar bugün çalışıyor mu? Kargolar bayramda çalışacak mı?

Kargolar bugün açık mı? Kargolar bayramda açık olacak mı? Kargoların çalışma saatleri kaç? soruları 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle araştırılıyor. Peki kargolar bugün ve yarın açık mı? Siparişler gelir mi? İşte merak edilenler...

BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI?

Bugün kargolar açık olacak. 26 Haziran 2023 Pazartesi günü kargolar normal çalışma saatlerinde hizmet verecek.

ARİFE GÜNÜ KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Arife günü yarım gün tatil olduğu için PTT ve diğer kargo şirketleri yarım gün çalışacak. Öte yandan bazı kargo firmalarının tam gün de çalışabildiğini göz önünde bulundurmakta fayda var.

26-27 HAZİRAN AÇIK VE KAPALI OLAN YERLER

Aile Sağlığı Merkezleri (Sağlık Ocağı) 26-27 Haziran kapalı olacak.

Devlet Bankaları 26-27 Haziran tarihinde faaliyet vermeyecek.

Hastaneler (acil servis dışında) kapalı olacak.

Eczaneler özel işletmeler olduğundan bugün ve yarın hizmet verecek. 27 Haziran salı günü arefe olduğundan öğleye kadar açık olacak.

Kargo firmaları bugün çalışmaya devam edecek.

Borsa İstanbul Borsa İstanbul bu süreçte özel bankalar ile aynı sınıfta yer aldığı için aynı zaman diliminde çalışmalarına devam edecek. Borsa İstanbul, 26-27 Haziran Pazartesi ve Salı günü 13.00'a kadar açık olacak.

2023 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

Kurban Bayramı arefe günü 27 Haziran 2023 Salı günü

Kurban Bayramı 1. günü 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. günü 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. günü 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. günü (son) 1 Temmuz Cumartesi