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Kurban eti nasıl muhafaza edilir? Kurban eti uzun süre nasıl saklanır?

Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte etin saklanma koşulları araştırılmaya başlandı. Etin bozulmaması için neler yapmalı? Eti nasıl muhafaza etmeli? Kurban eti nasıl saklanır? Buzluğa nasıl ve ne zaman konur?

Kurban Bayramı'nın gelmesiyle hazırlıklar da hızlandı. Bu süreçte etin kesimden sonra nasıl saklanması gerektiği de merak ediliyor. Etin bozulmasını önlemek için doğru saklanması gerekiyor. İşte eti uzun süre saklamanın püf noktaları...

Kurban eti nasıl muhafaza edilir?

KURBAN ETİ NASIL SAKLANIR?

Kurban eti için buzdolabında veya dondurucuda yer açın. Çünkü et dinlendikten sonra muhafaza edileceği alan hazır olmalı. Kurban eti kesimden sonra an az 5 saat mutlaka dinlendirilmeli.

Kurban eti nasıl muhafaza edilir?

Kurbanlık hayvanın kesilip parçalanmasından sonra, olgunlaşmamış sıcak kurban eti serin ve temiz bir yerde ve geniş bir tepside birkaç saat dinlendirilip havalandırılmalı. Daha sonra parçalanıp buzdolabı veya derin dondurucuya yerleştirilmeli.

Kurban eti nasıl muhafaza edilir?

KURBAN ETİ DONDURUCUYA NE ZAMAN VE NASIL KONUR?

Kurban eti 1 gece dinlendirildikten sonra doğru yöntemle pişirilmesi veya küçük parçalar halinde koruyucu poşetler içinde buzluğa konulması gerekir. Kurban etini dondurucuya koymadan önce mutlaka dinlendirmelisiniz. Bu süre en az 5 saat olmalıdır. Daha sonra parçalayıp, dondurucuya koyabilirsiniz.

Kurban eti nasıl muhafaza edilir?

Derin dondurucuda sıcaklık -18 derece, olmalıdır. Ayrıca derin dondurucudan çıkarılan et dışarıda bekletilerek çözdürülmemelidir.

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