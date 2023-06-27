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Haberler Yaşam Yaz Gecesi Kabusu’nun geliri afetzede öğrencilere

Yaz Gecesi Kabusu’nun geliri afetzede öğrencilere

Yaz Gecesi Kabusu’nun geliri afetzede öğrencilere

İSTİNYE Art Performans Arena'da sahnelenen 'Yaz Gecesi Kabusu' oyununun geliri depremden etkilenen öğrencilere destek olmak amacıyla Türk Eğitim Vakfı'na (TEV) bağışlandı. Nettalks ve Turkmall'un destekleriyle sahnelenen ve Sibel Erdenk'in uyarlayıp yönettiği oyuna İzmir iş dünyası ve cemiyet hayatının tanınmış simaları da büyük ilgi gösterdi.

Oyunu izleyen Turkmall Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Altunhan, Yönetim Kurulu Üyesi Barış Er ve Kemal Hamamizade depremzede öğrencilere destek olmak için gerçekleştirilen gecede emeği geçen herkese teşekkür etti. Yaz Gecesi Kabusu oyunu, tiyatronun sahibi ve yönetmeni olan annelerinin vasiyetini yerine getirmek için bir araya gelen iki kardeşin Shakespeare'in Bir Yaz Gecesi Rüyası oyun provalarına başlamasını ve hiçbir konuda uzlaşamayan bu yönetmenlerle çalışmanın tiyatro ekibi için imkansız hale gelmesini konu alıyor.

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