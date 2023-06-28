Kurban eti kimlere verilir? Kurban eti nasıl pay edilir?

Kurbanın mevcut etinin eşit olacak şekilde tartılmasının ardından, paylaşmak amacı ile kur'a çekmek daha iyi bir seçenek olacaktır. Bir malı, ortakların arasında bölüştürebilmek için kur'a çekmek tamamen caizdir ve aynı zamanda da sünnettir.

Kurban etinin tartılmadan paylaşılması, biri diğerine, defter, mendil kalem ve benzeri gibi bir araç verir ise, paylaşma sahih olmaktadır. Taksim etmeden önce etin bir bölümünü pişirip, ortak olanların müşterek yemeleri caiz kabul edilmektdir. Mutfakları bir olan baba oğlun ya da karı kocanın ortaklaşa kesmiş oldukları kurbanı, tartarak paylaşmaları gerekmektedir.