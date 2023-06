Kurban eti kimlere verilir? Kurban eti nasıl pay edilir?

KURBAN ETİ KAÇ KİŞİYE DAĞITILMALI?

Kurban etinin dağıtılmadan önce eşit parçalara ayrılması gerekmektedir. Bunun için tartı yardımı almak doğru olacaktır.

Kurbanın sakatatı da dahil olmak üzere yenilebilen tüm bölgelerinin paylaşılması gerekmektedir. Tartılmadan bölüşmek ve helâlleşmek caiz olmamaktadır, faiz olmaktadır. Yedi kişiden dört tanesine et ile beraber bir tane bacak, beşinci kişiye et ile beraber derisi, altıncı kişiye et ile beraber başı verilir ise, tartmadan paylaşmak o halde caiz sayılmaktadır.