Emine Erdoğan 30 Haziran Koruyucu Aile Günü’nü kutladı

BAŞKAN Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 11 yıl önce başlatılan Gönül Elçileri projesi büyüyerek Koruyucu Aile Günü'ne dönüştü. Sosyal medya hesabı üzerinden 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nü kutlayan Emine Erdoğan, bir kez daha koruyucu ailelik konusunda çağrıda bulundu.

Emine Erdoğan paylaşımında şu mesajları verdi:

"Dünyada uğruna mücadele verilecek en değerli zenginlik çocuklardır. Öz ailesinden ayrı düşen tüm çocuklarımızı sıcak yuvalara kavuşturmak için Gönül Elçileri projemizle başlayan kararlılığımız aynı gücünde devam ediyor. Devletimizin imkanları ve gönlü güzel insanların işbirliğiyle bugün 9 bin 206 çocuğumuz, koruyucu ailesinin yanında, yarınlara daha umutlu bakıyor. 2002 yılında bu sayı, yalnızca 515'ti. Kalpten inanıyorum ki, anne, baba sevgisine hasret tüm çocuklarımız, özlemini duydukları aile ortamında büyüyecek. Bunu hep birlikte başaracağız. 30 Haziran Koruyucu Aile Günü vesilesiyle, hayatlarını bir çocuğun en mutlu anlarına şahitlik ederek renklendiren bütün Koruyucu Ailelerimize şükranlarımı sunuyorum."