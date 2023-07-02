‘Çalışkanlığı ve güler yüzü ile hatırlanacak’

Muğla'nın Fethiye ilçesinde denizde fenalaşan Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz yaşamını yitirdi. İlçede tatil yapan Karagöz, Ölüdeniz Mahallesi Faralya Koyu'nda denizde yüzerken fenalaştı. Denizden baygın halde çıkarılan Karagöz, kaldırıldığı Fethiye Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Karagöz'ün cenazesi otopsiye gönderildi.

'ACILARINI PAYLAŞIYORUM'

AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakanlığım döneminde yakın çalışma arkadaşlığı yaptığımız Lizbon Büyükelçimiz Murat Karagöz'ü kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisini güler yüzlü, çalışkan ve özverili bir insan olarak hatırlayacağız. Kıymetli ailesinin acısını paylaşıyor, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.

KIYMETLİ BİR DİPLOMAT

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz için taziye mesajı yayımladı. Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Kıymetli bir diplomatımızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Lizbon Büyükelçimiz Murat Karagöz'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun" ifadesini kullandı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Muğla'nın Fethiye ilçesinde denizde fenalaşarak yaşamını yitiren Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz için taziye mesajı yayımladı.

'AİLESİNE SABIR DİLİYORUM'

Bakan Fidan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Lizbon Büyükelçimiz Murat Karagöz'ü kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Büyükelçi Karagöz'ü, çalışkanlığı ve güler yüzü ile hatırlayacağız. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum" ifadesini kullandı.