100 milyon liralık miras avı başladı

1998'de vefat eden işadamı Galip Reşat Karakaya'nın kızı olduğunu iddia eden Müjgan Sayın'ın açtığı babalık davası tam 8 yıldır devam ediyordu. Ancak dava bitmeden talihsiz kadın yaşamını kaybetti. Dava sürecinde Karakaya'nın mezarı açılmış ve DNA örnekleri alınarak Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.

MEZAR TAŞI DEĞİŞTİRİLDİ

Kurumdan çıkan raporda, Müjgan Sayın'ın babasının Galip Reşat Karakaya olduğu DNA sonucu ile kesinlik kazanmıştı. İzmir 5. Aile Mahkemesi'nde görülen son davada beklenen kararın çıkması 'Adalet geç de olsa yerini buldu' söylemlerini doğrulamıştı. Dava devam ederken hayatını kaybeden Müjgan Sayın'ın kızı Ayşenur Kürekçi, annesinin göremediği mahkeme kararı sonrası Sayın'ın mezar taşına baba adı olarak Karakaya'nınn adını yazdırdı.

GERÇEKLER ORTAYA ÇIKACAK

Yeni Asır Haber Müdürü Fatih Şendil'e konuşan Ayşenur Kürekçi, "Rahmetli annem dava sonucunu sağlığında göremedi. Artık avukatlarımız aracılığıyla dedemin mal varlığının ailesi tarafından kaçırılmış olabileceğini, tüm servetinin boşaltıldığını düşünüyoruz. Bu yüzden dedem Karakaya'nın geçmişteki tüm taşınmazlarının, mal varlığının, bankadaki hesaplarının dökümlerini Tapu Genel Müdürlüğü'nden ve Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu'ndan hukuken istedik. Hepsi tek tek ortaya çıkacak ve tüm gerçeklerle herkes yüzleşecek" dedi. Galip Reşat Karakaya'nın 100 milyon liranın üzerinde bir mirası olduğu öne sürülüyor.

TÜRKİYE'DE İLK KEZ UYGULANDI

AYŞENUR Kürekçi'nin iddası üzerine avukat Murat Semerci miras avı başlattı. Avukat Semerci "Türkiye'de ilk kez uygulanan bir sistemle sadece babadan alınan DNA testi ile STR yöntemi kullanılarak anneden DNA alınmadan babadan alınan DNA ile babalık tespit edildi. Ayrıca vefat eden Karakaya'nın mal varlığı olduğu iddiası üzerine de Tapu Genel müdürlüğü, motorlu araçlar için Emniyet Genel Müdürlüğü ve banka hesapları ve dökümleri için de BDDK'ya başvuru yapıyoruz" diye konuştu.