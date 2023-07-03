Genç yetenekler BKM MUTFAK perde açıyor

TÜRKİYE'DE tiyatro alanında göz önünde olan ve ekol haline gelmiş Yılmaz Erdoğan ve Necati Akpınar'ın başını çektiği BKM'nin atölyesi İstanbul, Ankara ve Kıbrıs'ın ardından İzmir'de de açıldı. Sinema ve tiyatroya dair eğitimlerin yer aldığı atölyeye talebin yüksek olmasının yanı sıra 'mutfak' ismini duyunca restoran zannedenlerin de olduğunu İzmir Şube Müdürü Serbülent Şaşmaz bilgi verdi.

İZMİR SANAT FABRİKASI'NDA

İstanbul, Ankara ve Kıbrıs'ın ardından BKM Mutfak atölyeleri, İzmir'de de faaliyete başladı. BKM Mutfak atölyelerinin İzmir Şubesi, 140 yıllık tarihi Alsancak Tekel Fabrikası'nın aslına uygun olarak restore edilmesiyle İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda yerini aldı. Yeni ve ilk kayıt dönemine başlayan atölyede; yetişkinler için tiyatro, kamera önü oyunculuğu, doğaçlama tiyatro, senaryo yazarlığı eğitimleri yer alırken çocuklar için ise yaratıcı yazarlık eğitimleri yer alıyor. Eğitimler 15 Temmuz'da start verecek.