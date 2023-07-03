Gurbetçilerin tatil için yurda gelişleri sürüyor

İZİN döneminin başlamasının ardından yaşadıkları ülkelerden araçlarıyla yola çıkan Türkler, sınır kapılarındaki pasaport ve gümrük kontrolleri sonrası yurda giriş yapıyor. Kapıkule Sınır Kapısı, Avrupa'da yaşayan Türklerin yurda gelişte en çok tercih ettiği sınır kapısı oluyor. Almanya'dan gelen Adnan Erdoğan da Kapıkule Sınır Kapısı'nda eşiyle birlikte Türk bayrağı açarak memlekete gelişini kutladı. Tatilde Karadeniz bölgesini gezeceğini anlatan Erdoğan, "Almanya'da doğup büyüdüm. Senede ortalama 5 defa girişim var. Geçen sene 8 defa girdim. Ne mutlu Türk'üm diyene" ifadelerini kullandı.